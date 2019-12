Juventus, sorpasso dalla Premier per un obiettivo di mercato

Con le sue reti a raffica ha conquistato tutti nella fase a gironi di Champions League, pur non essendo riuscito a spingere il suo Salisburgo fino agli ottavi nel raggruppamento che comprendeva anche Liverpol e Napoli. Non c’è però dubbio alcuno sul fatto che Erling Braut Haaland sia stato una delle rivelazioni della prima parte della massima competizione europea per club.

Le big d’Europa sono pronte ad un’asta all’ultimo rilancio sul mercato per assicurarsi l’attaccante classe 2000, nato in Inghilterra, ma di passaporto norvegese. Anche due club italiani sono in lizza, Juventus e Napoli, ma per entrambe sembra in arrivo una cocente delusione.

Secondo quanto riporta 'The Sun', infatti, il Manchester United è a un passo dal raggiungimento di un accordo completo per assicurarsi Haaland, che chiuderebbe la stagione al Salisburgo. I Red Devils si sarebbero mossi con profilo su due fronti, trovando prima l’intesa con il Salisburgo per il cartellino del giocatore, valutato 80 milioni, e poi su quello dell’agente Mino Raiola, che per il trasferimento dell’ultimo gioiello della propria “scuderia” chiede una commissione-shock di non meno di 14 milioni.

Ebbene, il Manchester, che nella prossima stagione punta a rilanciarsi dopo un’altra annata anonima come quella che sta vivendo attualmente la squadra allenata da Ole-Gunnar Solskjaer, pare disposto a sborsare quella cifra, completando il tutto con la prospettiva di lasciare il giocatore in prestito in Austria fino alla fine della stagione.

Su queste cifre sembra tagliato fuori il Napoli, mentre la Juventus non si vuole arrendere: i bianconeri sono pronti a sfruttare i buoni rapporti con Raiola. Haaland non è insensibile al fascino dei campioni d’Italia, secondo alcune fonti avrebbe già visitato il centro sportivo della Continassa dove si allena la Juventus che avbrebbe pronta un’offerta di 3,5 milioni netti d’ingaggio.

Con Raiola, e con lo United, è in ballo anche la vicenda Pogba, tolto dal mercato dagli inglesi a gennaio. E se a giugno i piani di rinforzo del club saranno questi riportare il francese a Torino rischia di essere ancora più difficile…



SPORTAL.IT | 20-12-2019 09:01