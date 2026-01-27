Juventus, l’sos di Spalletti che Comolli non può ignorare: da Mateta a Beto, la caccia al bomber scatena i tifosi

Tanti nomi, ma nessuno veramente vicino: il blitz di Ottolini in Turchia per En-Nesyri si è rivelato un fiasco e, ora, si cercano alternative. Ma il tempo stringe

Il regista non gli è stato più comprato. Ma sul bomber non transige. Spalletti è stato chiaro, chiarissimo: ok l’exploit di David, su cui è impressa la sua firma, ma lì davanti ha bisogno di un attaccante fisico, alla Hojlund. Più diretto di così non poteva essere. Ma, a ormai pochi giorni dalla chiusura del mercato, il rinforzo tanto auspicato non è ancora arrivato. Comolli non può ignorare l’sos dell’allenatore che sta salvando la stagione della Juventus: dal ritorno di fiamma per Mateta a Beto, ecco tutti i nomi finiti nel mirino della Signora e la reazione di una piazza sempre meno fiduciosa.

Juventus, l’identikit della punta che serve a Spalletti

Il messaggio alla società è stato inviato subito dopo la vittoria col Napoli. “Occorre qualcuno che fa il lavoro di Hojlund, che prende il pallone, lo stoppa, lo smista al centrocampista”, ha spiegato Spalletti tracciando il profilo che manca nel suo organico, visto l’infortunio che ha messo fuori causa Vlahovic.

Già prima della riapertura del mercato Comolli aveva annunciato che a gennaio non ci sarebbero state spese folli, ma con una Juventus rientrata con prepotenza nella lotta Champions, non soddisfare la richiesta dell’allenatore potrebbe rivelarsi un autogol clamoroso. Il club sfoglia la margherita, cerca il colpo low cost, ma tra rifiuti e ostacoli non ha ancora piazzato la zampata. E il tempo a disposizione si riduce ora dopo ora.

Da Mateta a Beto: tutti i nomi per l’attacco

Il blitz a Istanbul del ds Ottolini è stato un fiasco: sembrava fatta per En-Nesyri, ma i dubbi dell’attaccante marocchino sulla formula dell’operazione (prestito con diritto di riscatto) hanno fatto saltare il banco. E una retromarcia – a questo punto – appare molto improbabile, se non impossibile. Il nome che campeggia in cima alla lista dei desideri di Lucio è sempre quello di Mateta, ma il Crystal Palace non cambia idea: chiede più di 30 milioni, da incassare subito. E sul francese che spinge per la cessione è forte il pressing di altre squadre della Premier, oltre a quello del Milan.

Da un francese a un altro: l’ultima idea porta al ritorno di Kolo Muani, per cui – come riferisce TuttoSport – è già stata fatta una telefonata esplorativa. Al Tottenham sta andando male, ma non sarà facile ricucire lo strappo col PSG che detiene ancora la proprietà del cartellino. Mentre il Manchester United fa muro per Zirkzee, non decolla la pista Beto, ex Udinese in uscita dall’Everton. E la Gazzetta dello Sport avanza la candidatura di Mika Biereth del Monaco. Tanti nomi, ma nessuno veramente vicino.

