Juventus, sospiro di sollievo per Chiellini

Emergenza difesa rientrata in casa Juventus. Giorgio Chiellini, uscito durante il primo tempo della gara contro la Dinamo Kiev per un fastidio muscolare, non ha infatti riportato alcuna lesione.

Questo l’esito degli esami a cui si è sottoposto il capitano bianconero mercoledì.

Le condizioni di Chiellini quindi verranno monitorate di giorno in giorno per stabilire la data del rientro in gruppo: il giocatore verrà probabilmente tenuto a riposo domenica sera, quando la Juventus ospiterà il Verona allo ‘Stadium’ per la quinta giornata di campionato. L’obiettivo infatti è averlo al meglio tre giorni più tardi per la partita contro il Barcellona.

Attualmente peraltro Pirlo non può ancora contare su Matthijs De Ligt, alle prese col programma di recupero stabilito dopo l’operazione alla spalla ed il cui rientro è previsto per metà novembre.

Domenica prossima contro il Verona dovrebbe quindi toccare di nuovo a Demiral completare la linea a tre con Danilo e Bonucci.



OMNISPORT | 21-10-2020 18:27