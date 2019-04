Juventus sotto accusa sui social: "Falsato il campionato"

Bastava un punto per il titolo, ma la Juventus ha sprecato il primo match ball per lo scudetto facendosi rimontare e battere per 2-1 a Ferrara dalla Spal. I bianconeri, imbottiti di riserve e di giovani, dopo il vantaggio di Kean sono stati ribaltati dai padroni di casa, più motivati e in piena corsa per la salvezza.

I social sono andati in subbuglio dopo la sorprendente sconfitta della Vecchia Signora: da una parte c'è l'ironia dei gufi, dall'altra la rabbia dei tifosi delle altre squadre in lottaper evitare la retrocessione, che accusano direttamente Allegri di aver falsato il campionato con le sue scelte.

"Sto cercando di capire quale primavera verrà acquistato dalla Spal a giugno in cambio della salvezza", "Dopo il regalo al Genoa e il turno della Spal.Un altro po' e sarà la Juventus a decidere direttamente chi andrà in Champions, chi in Europa League e chi retrocederà. Evviva la Serie A", "È davvero vergognoso ed uno schifo che la Juventus regali partite a fine campionato, stravolgendo e falsando la lotta salvezza, di un campionato già di per se farlocco": sono centinaia i messaggi su Twitter e Facebook contro le scelte di Allegri, che in vista della gara contro l'Ajax ha fatto riposare ben nove giocatori degli undici utlizzati per la sfida di Amsterdam, inventandosi un'inedita difesa a tre con De Sciglio, Barzagli di rientro dal lungo infortunio, e il giovanissimo Gozzi.

La Juventus potrebbe comunque festeggiare il suo ottavo titolo di fila davanti alla tv domani sera, se il Napoli non vincerà a Verona contro il Chievo. Altrimenti tutto rimandato a sabato prossimo contro la Fiorentina all'Allianz Stadium.

SPORTAL.IT | 13-04-2019 17:27