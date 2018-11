Juventus-Spal, le probabili formazioni

La Juventus torna in campo sabato alle 18.00 contro la Spal all’Allianz Stadium. I bianconeri, in testa al campionato, hanno ottenuto 11 vittorie e un pareggio nelle 12 gare finora disputate. I ferraresi, che occupano il quindicesimo posto in classifica, sono reduci dal pareggio interno contro il Cagliari. Nelle 17 sfide giocate in Serie A a Torino tra le due squadre, la Juventus ha trovato sempre il gol, senza mai perdere, ottenendo 15 vittorie e 5 pareggi.

Tra i bianconeri dovrebbe farcela Miralem Pjanic, reduce da un leggero affaticamento accusato in nazionale, nel tridente si rivede Cuadrado con Mandzukic e Ronaldo. Nella Spal torna Kurtic dal primo minuto, in attacco confermata la coppia Antenucci-Petagna.

Dirige La Penna della sezione di Roma.

PROBABILI FORMAZIONI

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, De Sciglio; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Mandzukic, Cristiano Ronaldo. All. Allegri

SPAL (3-5-2): Gomis; Cionek, Vicari, Felipe; Lazzari, Missiroli, Schiattarella, Kurtic, Costa; Antenucci, Petagna. All. Semplici

SPORTAL.IT | 23-11-2018 11:05