Juventus, Spalletti a cena con Comolli: cosa ha chiesto il tecnico, la risposta del dg

Il tecnico bianconero ha incontrato i dirigenti per discutere del progetto sportivo e delle strategie per la prossima stagione tra rinnovo e mercato

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

La Juventus guarda al futuro e lo fa partendo dal confronto tra Luciano Spalletti e la dirigenza. In un incontro a cena con i vertici del club, il tecnico ha discusso del rinnovo di contratto e della programmazione della prossima stagione. Il progetto bianconero punta sulla continuità e sulla costruzione di una squadra più competitiva. Molto, però, dipenderà dal finale di stagione e dalla qualificazione alla prossima Champions League.

Rinnovo vicino: la Juventus punta sulla continuità

Il prolungamento del contratto di Spalletti non sembra essere in discussione. L’incontro con i dirigenti bianconeri è servito soprattutto per definire i dettagli della programmazione futura. L’idea del club è quella di proseguire insieme almeno fino al 2027, con un’opzione per estendere l’accordo fino al 2028. La Juventus ha scelto di anticipare i tempi per evitare che la questione resti aperta fino al termine della stagione. Per Spalletti l’esperienza in bianconero rappresenta anche l’occasione per ritrovare entusiasmo e centralità nel lavoro quotidiano dopo la parentesi nefasta con la Nazionale.

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Le richieste sul mercato per i bianconeri

Durante il confronto con la dirigenza, Spalletti ha espresso anche alcune indicazioni sul mercato. L’allenatore ritiene necessario inserire nella rosa quattro o cinque rinforzi di alto livello per aumentare qualità e profondità della squadra. Gli interventi potrebbero riguardare tutti i reparti, a partire dal ruolo del portiere, con la situazione di Di Gregorio e Perin ancora da definire. In difesa si valuta l’arrivo di un centrale di esperienza, mentre a centrocampo e in attacco restano diverse opzioni sul tavolo. La strategia dipenderà in larga parte dalle risorse economiche disponibili.

Il peso della Champions e l’obiettivo quarto posto

Il nodo principale resta infatti la qualificazione alla prossima Champions League. L’accesso alla competizione europea garantirebbe entrate fondamentali per sostenere il mercato e rafforzare la squadra. Per questo motivo il finale di stagione assume un’importanza decisiva. La Juventus è attesa da un mini ciclo di partite che potrebbe determinare la classifica finale e il raggiungimento dell’obiettivo quarto posto. Si parte già stasera contro l’Udinese. I risultati delle ultime giornate avranno quindi un impatto diretto sia sul presente della squadra sia sulla costruzione della squadra del futuro.