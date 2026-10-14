Il tecnico bianconero torna sull’espulsione contro il Cagliari e nega le accuse sullo schiaffo: “Falsissimo”. In Spagna spazio a Woltemade, chiamato a rispondere alle critiche

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Dopo il pareggio acciuffato in extremis contro il Cagliari, la Juventus cerca risposte in Europa League. La trasferta in Spagna contro il Celta Vigo è di quelle da non sottovalutare, soprattutto per una squadra che, come dichiarato da Luciano Spalletti nella conferenza stampa della vigilia, deve provare ad “arrivare in fondo”. Lo farà con Woltemade, che sarà promosso titolare nonostante le critiche feroci che gli sono state rivolte. Per il gigante tedesco è una sorta di prova del nove. Poi il tecnico di Certaldo ha commentato la squalifica di un turno inflittagli dal Giudice sportivo dopo il rosso rimediato per l’alterco con Pisacane, anche lui espulso.

Celta Vigo-Juventus, sarà turnover: spazio a Woltemade

La Juventus cambia per la trasferta contro il Celta Vigo e Spalletti annuncia la presenza dal primo minuto di Nick Woltemade, finito nel mirino delle critiche dopo l’ultima partita contro il Cagliari. Il tecnico difende la scelta di puntare sul tedesco e spiega che le rotazioni sono necessarie in questa fase della stagione.

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Spalletti vede nell’attaccante qualità utili anche al di là della presenza in area: “Secondo me può fare il centravanti con delle attitudini di manovra”. Il gigante ex Newcastle dovrà quindi sfruttare l’occasione per dare una risposta sul campo. Contro il Celta serviranno anche equilibrio e attenzione: i padroni di casa sono organizzati e, come sottolinea l’allenatore, sarà necessario essere “costanti, continui dentro la partita”.

Spalletti punta la Coppa, come deve essere la sua Juve

Spalletti non nasconde le ambizioni europee della Juventus e ammette di avere ancora obiettivi da raggiungere. “Sono diverse le cose che voglio andare a prendermi”, spiega riferendosi alla possibilità di arrivare fino in fondo a una competizione. L’allenatore toscano vuole una squadra capace di misurarsi con avversari di alto livello e consapevole del peso della maglia che indossa: “Farò di tutto per arrivare più in fondo possibile”. Per riuscirci, però, servirà correggere alcune fragilità emerse nelle ultime uscite. In tal senso, insiste sulla capacità di reagire alle difficoltà senza perdere gli equilibri: “Abbiamo bisogno di diventare una squadra solida”. La Juventus dovrà imparare a restare compatta anche dopo una giocata sbagliata, evitando cali di concentrazione e distanze eccessive tra i reparti.

La reazione di Spalletti alla squalifica: “Non ho fatto niente, niente, niente…”

L’ex ct incassa il turno di squalifica dopo l’espulsione rimediata al termine della partita contro il Cagliari, ma non arretra sulla propria versione dei fatti. Il tecnico bianconero respinge le ricostruzioni relative al presunto schiaffo e contesta con forza quanto circolato sull’episodio. “Io non ho fatto niente, niente, niente, niente. Chi ha parlato di schiaffo ha detto una cosa falsissima”, afferma, ribadendo la propria posizione.

La decisione del Giudice sportivo viene accettata, pur senza condividere l’interpretazione dell’accaduto: “La accetto, hanno deciso così”. Poi assicura che la sua assenza in panchina non rappresenterà un problema insormontabile. Si fida dei giocatori, che conoscono lo sviluppo della gara, e dei collaboratori chiamati a sostituirlo. “Sicuramente faranno meglio di me”, ironizza.