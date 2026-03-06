Juve, Spalletti allo scoperto sul futuro: gli annunci su Vlahovic e Milik, come sta Yildiz, la carezza a Di Gregorio

Alla vigilia della sfida col Pisa il tecnico si lascia andare a una confessione sul rinnovo: "Andrò ad abitare nello stesso condominio di Comolli e Chiellini"

Marzo è un mese cruciale per la Juventus. Per la corsa Champions, per l’ormai imminente rientro di Vlahovic e perché si deciderà anche il futuro di Spalletti. Del possibile rinnovo il tecnico di Certaldo ha parlato nella conferenza stampa che precede la delicata sfida dello Stadium col Pisa ultimo in classifica. Tante le questioni toccate, tra tutte le condizioni di Yildiz e il momento complicato che sta attraversando Di Gregorio.

Juventus: Spalletti e l’indizio sul futuro

L’ex ct della Nazionale ha confermato le indiscrezioni emerse nei giorni scorsi: “Del futuro parleremo la prossima settimana, senza pressione e senza stress”. A metà marzo l’incontro decisivo con la società, che è sempre stata chiara: è Spalletti l’allenatore da cui si intende ripartire la prossima stagione, che dovrà necessariamente essere quella del rilancio.

Il tecnico rivela un gustoso retroscena, che è poi anche un chiaro indizio sul futuro: “Con la società abbiamo parlato del mio contratto. Ora andrò ad abitare nello stesso condominio di Comolli e Chiellini e parleremo ancora di più”. Insomma, tutti i segnali portano alla permanenza.

Il rientro di Vlahovic e come stanno Yildiz e Milik

I tifosi bianconeri non vedono l’ora di rivedere in campo Dusan Vlahovic, soprattutto alla luce delle deludenti prestazioni di David e Openda. Ormai il rientro del centravanti serbo è imminente, dopo il grave infortunio subito a fine novembre nel corso della sfida col Cagliari. Ma non avverrà contro il Pisa.

“Punta l’Udinese” annuncia Spalletti, che, invece, potrà fare affidamento sul bomber a sorpresa Gatti. Di Yildiz, invece, dice che ha “un grosso ematoma, ma il ragazzo è tosto caratterialmente”. Dunque, la presenza del turco non è in discussione. È ancora presto per Milik. “Non è a disposizione. Si sta allenando bene, ma c’è qualche riflesso che non ci lascia tranquilli”.

Le carezze a Di Gregorio e Koopmeiners

Nessuno spoiler sulla formazione che domani giocherà contro il Pisa. L’interesse era soprattutto per la questione portiere: dopo due partite di fila con Perin titolare, toccherà ancora al secondo oppure è arrivato il momento di rilanciare il contestato Di Gregorio?

Spalletti gioca a nascondino, non casca nel tranello dei cronisti, ma precisa: “Mi sono dispiaciute le cose dette a Di Gregorio, perché gli errori commessi sono stati collettivi”. Una carezza anche a Koopmeiners, “un giocatore forte che avrebbe meritato più spazio di quello che ha avuto”.