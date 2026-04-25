Juventus, Spalletti boccia Zhegrova: il ruolo di Conceicao la sua ultima scommessa

Juventus, Spalletti punta su Conceicao e frena Zhegrova: strategie e scenari. Il “modello Salah” guida le scelte tecniche bianconere

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

La Juventus continua a lavorare sulla propria identità tecnica, e le scelte di Luciano Spalletti iniziano a delineare una direzione chiara. Se da una parte c’è fiducia crescente nei confronti di Francisco Conceicao, dall’altra emergono dubbi sempre più evidenti su Edon Zhegrova. Le ultime prestazioni hanno rafforzato queste sensazioni, influenzando anche le valutazioni in ottica mercato. Il progetto bianconero passa anche dalla crescita degli esterni offensivi. E proprio su questo fronte si gioca una partita decisiva.

Il “modello Salah” per Conceicao

L’idea di Luciano Spalletti è quella di sviluppare Francisco Conceicao seguendo un percorso simile a quello di Mohamed Salah ai tempi della Roma, come si legge sulla Gazzetta. Partire largo per poi accentrarsi con maggiore efficacia, migliorando letture e incisività anche senza spazi aperti. L’esterno portoghese sta già mostrando segnali di crescita in termini di partecipazione al gioco e dialogo con i compagni. Il suo profilo appare oggi più completo e meno prevedibile. Per il salto definitivo, però, servirà aumentare il contributo in zona gol.

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I numeri di Conceicao

Nelle ultime sette giornate di Serie A è sempre partito titolare (nessuna sconfitta, 5 vittorie e 2 pari) ha segnato un gol in casa della Roma e ha servito tre assist contro Pisa, Sassuolo e Genoa. Una svolta rispetto alle prime 19 gare dove aveva raccolto appena due gol e un assist. Nei dribbling la percentuale di successo è salita dal 50% a oltre il 58%, con una media di 4.6 dribbling riusciti a partita. Numeri che certificano il salto di qualità ma Spalletti chiede di più. L‘ultima scommessa dell’ex ct è trasformarlo sempre più in giocatore decisivo sotto porta.

Zhegrova delude e resta in bilico

Diversa la situazione di Edon Zhegrova, protagonista di una stagione fin qui sotto le aspettative. L’episodio contro il Bologna ha evidenziato limiti nella gestione delle situazioni di gioco, facendo emergere il disappunto di Luciano Spalletti. I numeri parlano di un impiego limitato e di un impatto ridotto nelle partite. La Juventus riflette sul suo futuro, anche alla luce dell’investimento fatto. Il giocatore vorrebbe restare e giocarsi le sue carte, ma il tempo a disposizione non è molto.

Le scelte della Juventus

Le valutazioni su Francisco Conceicao e Edon Zhegrova rientrano in una strategia più ampia della Juventus. Il club è chiamato a prendere decisioni sia tecniche che economiche, considerando anche il rischio di minusvalenze. Per Zhegrova, una cessione sotto una certa cifra rappresenterebbe una perdita. Allo stesso tempo, puntare su profili in crescita come il folletto portoghese appare coerente con il progetto. Le prossime settimane saranno decisive per definire gerarchie e prospettive.