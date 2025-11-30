Juventus, Spalletti che bordate a David e Openda: rischiano anche senza Vlahovic e il web si scatena

Con il serbo infortunato l'ex ct propenso a schierare Yildiz come falso nueve dopo le prove negative degli altri due attaccanti, polemica sui social

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Che succede ora che Vlahovic si è fatto male e ne avrà per un bel po’? La domanda avrebbe potuto avere una risposta scontata giacchè la Juventus ha in rosa altri due centravanti ma le prestazioni di David e Openda, che avevano solo illuso in Champions di essersi ambientati e di poter dare un contriubuto importante, stanno facendo riflettere Spalletti. Le parole dell’ex ct, dopo il sofferto successo sul Cagliari, e l’umore dei tifosi.

Spalletti perplesso su David e Openda

Non conosce mezzi toni Spalletti nel parlare di David e Openda. Più bastone che carota per il canadese: “Secondo me David ci ha permesso tante volte di uscire e ha legato molto bene con la squadra. Lui è giocatore pulito tecnicamente e sa gestire il pallone. Poi è stato meno bravo laggiù. Ci son stati diversi palloni in area rimasti in mezzo sempre, pur avendo in alcuni momenti la superiorità numerica. Non abbiamo fatto la scelta più felice. Tante volte non abbiamo fatto la scelta più felice. Se è sereno?Penso di sì, non sarà mica troppo sereno?! Lui arriva tranquillissimo. Ha un equilibrio top come persona, ma io non posso promettere a tutti di farli giocare 90′”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Anche su Openda parole anfibie: “David e Openda sono attaccanti centrali. Eventualmente David può fare la seconda punta, è più palleggio e relazionale. Poi sono entrambi molto bravi a fare gol. Ci vorrebbe far due/tre gol di fila così da prendere più sicurezza e diventano più tranquilli. Ma nel calcio bisogna anche guadagnarsela e riuscire anche da soli. Una volta che uno ha guadagnato, assume quella postura lì. Tutti hanno dubbi e sono loro che possono toglierli. Devi avere quella faccettina di caz*o, gli altri altrimenti si accorgono che sei timido e ti danno schiaffi”.

Idea Yildiz centravanti

Dalle parole di Spalletti emerge l’idea di Yildiz, decisivo ieri con una doppietta, prima punta: “Una volta fa la giocata dentro da seconda punta, poi piglia e va sulla bandierina, poi va dove gli pare. È più bravo di quello che gli posso dire io. Decide lui quando stare dentro e fuori. Se sta un po’ più dentro poi è più vicino alla porta. Vorrei questo da lui, largo è più difficile far gol. Bisogna far pendere la percentuale da quella parte lì, mi garberebbe che stesse più centrale. Appena tira, anche in allenamento, suonano le campane din don anche in allenamento”.

La stoccata di Ravezzani

Parole che non sono piaciute a Fabio Ravezzani. Il direttore di Telelombardia scrive su X/twitter: “Sconcertante Spalletti che con Vlahovic ko anziché difendere Openda e David dice che tutti li considerano scarsi e tocca a loro smentirlo. Così non li aiuta: li affossa. Comolli non avrà gradito”.

La polemica sui social

Fioccano le reazioni sul web: “Su David e Openda fa più che altro un discorso di personalità e carattere più che definirli scarsi, l’ho percepito come tentativo di spronarli, avendo bisogno di entrambi da qui a chissà quanto tempo, questo è il mio punto di vista!” e poi: “Quei due caro direttore sono inguardabili” e anche: “Su Openda e David stendiamo un velo pietoso, gestione della palla da dilettanti” e ancora: “È dai tempi di Ian Rush che non vedevo bidoni sesquipedali come Openda e David…”

C’è chi scrive: “Un poʻ di partite con la Primavera faranno bene ad entrambi, entrare e non correre, non impegnarsi a dare una mano o inciampare nei propri piedi anche no” e poi: “Io spero che David sia giocatore diverso da quello che abbiamo visto finora. Sembra un calciatore senza qualità né tecniche né fisiche” e anche: “Due così scarsi a memoria è difficile ricordarli. Pensarli da centravanti di una Juve vincente è uno schiaffo alla nostra storia” e infine: “Fossi io l’allenatore li farei uscire, anche senza sostituzioni a disposizione, a calci nel culo. Non si può giocare in quel barbaro modo”.