"È bene che faccia delle analisi però lui era dentro alla partita come c'ero io", l'allenatore risponde al difensore brasiliano e ammette: "Sono preoccupato"

​“Sicuramente si è vista una Juve inferiore, senza pallino del gioco e idee su dove portare la partita”. Inizia così l’analisi della partita contro la Lazio di Luciano Spalletti ai microfoni di Dazn. La prestazione dei bianconeri è stata di gran lunga la peggiore della stagione, disuniti in fase difensiva e poco incisivi in quella offensiva. Per questo i biancocelesti hanno vinto 3-0 tra i fischi di uno Stadium semivuoto nel finale. Una sconfitta pesante per la classifica, ma forse ancora di più per lo spogliatoio della Vecchia Signora, che ha mostrato delle spaccature evidenti. “Difficile dare spiegazioni – ha continuato Spalletti -, siamo stati lenti di gambe e testa. Molti atteggiamenti non mi sono piaciuti. Il nostro futuro non ce lo giochiamo con la buona sorte, ma con la nostra volontà. Ci sono giovani che lottano e altri che probabilmente alla prima spallatina si lasciano cadere per terra, ma fa sempre parte del carattere di una persona”.

Il duro attacco di Bremer: “Non posso prendere tutti in braccio”

Come ammesso anche dallo stesso Spalletti, quindi, c’è chi in campo non riesce a resistere alla pressione della maglia bianconera. Sembra quasi che alcuni giocatori non riescano a mettere in campo tutte le loro qualità. Con grande amarezza e tristezza, al termine della partita a Sky Sport ne ha parlato anche il capitano Gleison Bremer: “Il mister ci da le indicazioni ma poi scendiamo noi in campo. In campo giochiamo in 11 più 5, ma non posso prendere tutti in braccio. Poi lì è questione di carattere. Io arrivo fino a un certo punto, poi lì c’è chi sente i fischi e si nasconde e ha paura. Abbiamo tanti giocatori nuovi e giovani, se si paragona questa Juve a quella degli anni fa è diversa. Dobbiamo conviverci. Non sto puntando il dito, ma ognuno ha il suo carattere. C’è chi quando le cose vanno male viene fuori, e chi si nasconde e ha timore“.

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La risposta secca di Spalletti: “Ci sta dentro fino al collo come tutti”

Parole sincere quelle del difensore brasiliano, dette in un momento di grande delusione, ma che non sono piaciute a Luciano Spalletti, che a Sky ha risposto: “È bene che faccia delle analisi però lui era dentro alla partita di stasera come c’ero io anche se stavo in tribuna. Dobbiamo parlare di noi stessi prima di parlare della squadra. Nella mia analisi è chiaro che io, per quello che è stato il rapporto e la conduzione di tutto ciò che riguarda il percorso che ci ha portato alla prestazione di stasera, devo andare ad analizzarmi, farmi delle domande e trovare delle risposte. Sarebbe troppo facile incolpare altre cose. Bremer non è escluso dalla prestazione di stasera, ci sta dentro fino al collo come tutti“.

“Sono preoccupato. La squadra mi segue? Non lo so”

L’impressione è che lo spogliatoio della Juventus abbia accusato in maniera molto pesante il ko contro la Lazio, a partire proprio dal rapporto tra il capitano e l’allenatore. Sembra quasi che i giocatori in campo non riescano a eseguire i compiti che Spalletti gli chiede di svolgere. “Sono preoccupato – ha ammesso l’ex ct in conferenza stampa -. Devo farmi delle domande sulla conduzione che ho avuto fino a questo momento qui. Se invece di migliorare si peggiora, devo fare analisi approfondite, soprattutto su di me. Siamo stati tutti dentro al livello insufficiente della partita, non c’è nessuno che ha salvato la faccia e può permettersi di parlare degli altri. Mi fa piacere che il capitano venga a parlare e metterci la faccia, ma fare analisi corrette diventa fondamentale. La squadra mi segue? Io fino a ieri penso di poter dire di sì, poi oggi probabilmente non lo so“. Frasi queste che sanno di ammissione di colpa, quasi come se Spalletti si fosse ormai quasi arreso. E i tifosi sognano già un cambio in panchina.