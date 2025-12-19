Juventus, Spalletti chiude il caso David con l’ironia: “Ecco perché non lo invitano a cena”. Torna Bremer, si rivede Milik

Alla vigilia della sfida dello Stadium il tecnico bianconero fa chiarezza su formazione e clima nello spogliatoio. Tra ironia, elogi tattici e rientri importanti, la Juve cerca conferme contro una Roma aggressiva.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

La Juventus si avvicina al big match contro la Roma con fiducia e consapevolezza, dopo i segnali incoraggianti visti nelle ultime uscite. Alla vigilia della gara dello Stadium, Luciano Spalletti prende la parola e tocca tutti i temi chiave, dalla crescita della squadra ai singoli. Non mancano riflessioni tattiche profonde e momenti di leggerezza che alleggeriscono la pressione. Il confronto con i giallorossi di Gasperini diventa così anche uno scontro di idee calcistiche.

L’elogio del Gasp: “Lui come Sacchi”

In conferenza stampa Spalletti spende parole di grande stima per Gasperini, paragonandolo ad Arrigo Sacchi per l’impatto lasciato nel calcio italiano. Il cosiddetto “Gasp-brand” viene definito un modello ormai imitato da molti, fatto di pressing uomo contro uomo e aggressività costante. Secondo il tecnico bianconero, affrontare squadre così significa saper andare oltre i duelli individuali. Solo rompendo quel ritmo asfissiante la Juventus potrà riuscire ad imporre il proprio gioco.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il ritorno di Bremer e si rivede pure Milik

Sul piano della formazione arrivano indicazioni importanti, con Bremer confermato dal primo minuto nonostante qualche acciacco nel reparto difensivo. Buone notizie anche per Milik, tornato tra i convocati dopo un lungo stop e descritto come “un bimbo felice” di poter tornare a fare ciò che ama. Spalletti sottolinea l’importanza di avere alternative con caratteristiche precise, soprattutto in partite così intense. La gestione delle energie e delle letture in campo sarà determinante.

David, le cene e il parmigiano sulle vongole

A strappare un sorriso è il siparietto su David e le presunte cene di squadra, chiuso con una battuta sul parmigiano grattugiato sulle vongole. Un modo ironico per spegnere voci e mantenere sereno l’ambiente alla vigilia di una sfida cruciale. Spalletti ribadisce che bellezza e intensità devono andare di pari passo, perché il calcio moderno richiede velocità mentale prima ancora che fisica. Contro la Roma servirà una Juventus capace di agire e non reagire, fedele alla propria identità. Quanto meno a quella che l’ex Ct sta provando a costruire a Torino.