Juventus, Spalletti come Conte: la mossa a sorpresa prima del derby d’Italia con l’Inter

Cresce l'attesa per il derby d'Italia. Spalletti spiazza i tifosi, ma tira un sospiro di sollievo: McKennie è recuperato. Lì davanti l'ex ct valuta anche una pazza idea

L’Italia dello sport si divide tra le imprese degli atleti azzurri ai Giochi di Milano Cortina e il calcio, che questo sabato propone la super sfida tra Inter e Juventus. Luci a San Siro per la sfida più attesa dell’anno: al grande ex Spalletti il compito di provare a fermare la scatenata capolista che viaggia a mille all’ora, sebbene negli scontri diretti abbia sempre fatto una fatica tremenda. Ecco la mossa a sorpresa del tecnico di Certaldo, una mossa che potrebbe essere definita alla Conte. Perché si vince anche giocando d’astuzia e strategia.

Juventus, la mossa a sorpresa di Spalletti

Spalletti ha abituato i tifosi a conferenze e interviste fiume. Come l’ultima su Dazn con tanto di bacio inaspettato (e polemiche annesse) all’inviata Federica Zille nel post Juventus-Lazio. Ebbene, questa volta l’ex ct della Nazionale non parlerà alla vigilia del derby d’Italia contro l’Inter.

Sì, niente conferenza il giorno prima della partita delle partite. Silenzio. Come riferisce Tuttomercatoweb, domani (venerdì 13 febbraio, alle 15:00) parlerà con i media capitan Locatelli, tra l’altro reduce da giorni complicati e scuse social per l’errore commesso allo Stadium da cui è scaturito il gol del vantaggio dei biancocelesti realizzato da Pedro.

Lucio come Conte

Suona strano pensare che l’allenatore della Juventus non presenti la sfida più attesa, che rappresenta anche una sfida al suo passato. Nessun caso, però. Né ci sono proteste in atto legate a chissà cosa.

Come il Napoli ha già fatto dall’inizio della stagione, anche il club bianconero ha deciso di evitare la doppia conferenza stampa ravvicinata del tecnico, che poi parlerà lunedì per quella dell’andata del playoff di Champions League col Galatasaray, in programma martedì a Istanbul. Insomma, i partenopei e Conte hanno fatto scuola: capiremo con il tempo se quella della Juve è una scelta legata solo al big match con l’Inter oppure se sarà sempre così anche in futuro.

McKennie, la buona notizia

Intanto Spalletti tira un sospiro di sollievo. McKennie ha smaltito il fastidio alla caviglia e, oggi, si è allenato regolarmente con il gruppo. Ciò significa che l’uomo al momento più pericoloso della Juve – 5 gol nelle ultime 10 uscite tra campionato, Champions e Coppa Italia – sarà a disposizione e dunque in campo contro l’Inter.

Per quanto riguarda l’undici che scenderà in campo alla Scala del Calcio, non dovrebbero registrarsi particolari novità: si va verso il 4-2-3-1, con il rientro dall’inizio di Conceicao, McKennie e Yildiz sulla trequarti alle spalle del canadese David. Occhio, però, al possibile guizzo dell’ultim’ora: Jeremie Boga è un’idea che intriga non poco l’allenatore toscano.