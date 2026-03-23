Juventus, Spalletti come Tudor, Damascelli va giù pesante: "Dirigenti latitanti, problemi interni, schiaffo a Comolli"

La media punti dei due tecnici è quasi uguale e i bianconeri sono a -3 dalla zona Champions così come li aveva lasciati il croato, mercato bocciato

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Cambiare tutto per non cambiare niente, il Gattopardo stavolta ha i colori bianconeri: la rivoluzione di Spalletti, che pure aveva illuso tanti tifosi e addetti ai lavori e che comunque ha prodotto un lavoro importante, numeri alla mano non ha portato all’attesa svolta.

Il confronto Tudor-Spalletti

Quella col Sassuolo è stata la trentesima partita di Spalletti sulla panchina bianconera (21 di campionato, 2 di Coppa Italia e 7 di Champions League). Nelle 21 gare di Serie A, Spalletti ha conquistato 39 punti facendo 11 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte ed è a -3 dalla zona Champions, una distanza identica a quella con cui l’aveva lasciata Tudor a ottobre.

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Considerando tutto il periodo di Tudor, il finale della passata stagione e le 8 giornate di questa, si nota che la differenza è poca. Il croato infatti conquistò 18 punti nelle ultime 9 giornate del campionato 2024/2025 e ha chiuso quindi l’esperienza in bianconero con 30 punti in 17 gare di Serie A (media di 1,7, quasi la stessa di Spalletti).

Mai così male dai tempi di Delneri

Intanto va notato che con solo 54 punti conquistati in 30 partite i bianconeri stanno vivendo il peggior campionato dalla stagione 2009/2010 (con Delneri). Un anno fa di questi tempi la Juventus aveva 56 punti, due in più.

I difetti non corretti

Se Tudor aveva valorizzato poco o niente il mercato estivo (vera nota dolente della stagione) anche Spalletti non è riuscito a rivitalizzare i nuovi acquisti: Loïs Openda e Jonathan David sono rimasti ai margini, mentre solo Jeremie Boga ha dato segnali concreti (3 gol da gennaio). Deludono anche Edon Zhegrova, ancora a secco e poco utilizzato, e João Mário, già ceduto in prestito dopo pochi mesi.

Le bordate di Damascelli

Su Il Giornale severa l’analisi di Toni Damascelli che parla di “Juventus senza identità definita, con problemi interni e l’assoluta latitanza di dirigenti in un momento delicato per la classifica e per i conti; l’utilizzo di Vlahovic e Milik, con l’esclusione di Openda e David e la panchina di Zhegrova, è stato uno schiaffo sonoro agli algoritmi di Comolli sul cui futuro tutto è possibile: otto attaccanti per una società indebitata sono un lusso e una bestemmia”.