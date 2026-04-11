Juventus, Spalletti confessa il momento più amaro di questi mesi e spiega l’amore per il bianconero

Spalletti si racconta dopo il rinnovo con la Juventus tra emozioni e responsabilità. Dalla delusione europea nasce una nuova consapevolezza per il futuro.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Il rinnovo di Luciano Spalletti con la Juventus segna un punto fermo nel progetto bianconero. Dopo mesi intensi, il tecnico di Certaldo ha deciso di proseguire il suo percorso fino al 2028. Nelle sue parole – raccolte dopo il comunicato ufficiale del club – emergono emozioni profonde, tra ricordi personali e momenti vissuti sulla panchina della Vecchia Signora. Non mancano riflessioni sul gruppo e sul futuro della squadra. Ma soprattutto, Spalletti si lascia andare a una confessione sincera sul momento più difficile della stagione.

Il rinnovo e la scelta condivisa

Spalletti ha spiegato come il rinnovo sia nato da una sintonia totale tra tutte le componenti del club. “Per il rinnovo hanno partecipato tutte le componenti“, ha raccontato, sottolineando l’importanza del confronto continuo. Il tecnico ha evidenziato come “calciatori, dirigenza e pubblico” abbiano spinto nella stessa direzione. Una scelta fatta con consapevolezza e libertà, senza forzature. “Abbiamo avuto la possibilità di scegliere in libertà il nostro futuro“, ha aggiunto. Una frase emblematica che racconta la solidità del rapporto costruito in pochi mesi.

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Il momento più amaro che diventa forza

Tra i ricordi più intensi, Spalletti ha indicato senza esitazioni l’eliminazione dalla Champions League. “È stato forse il momento di grande amarezza”, ha confessato il tecnico di Certaldo. Ma proprio in quella delusione è nato qualcosa di speciale. “Ho visto tutto lo stadio che ci ha applaudito“, ha raccontato con emozione. Un gesto che ha unito squadra e tifosi in un unico sentimento: “Ci siamo sentiti tutti figli della stessa mamma”. Un’immagine potente che descrive perfettamente il senso di appartenenza creatosi in quel momento difficile.

L’emozione dell’Allianz e l’amore bianconero

Spalletti ha descritto il suo primo impatto con lo stadio come un’esperienza unica. “Quando sono entrato allo Stadium ho avuto quella sensazione di essere a teatro“, ha spiegato. Un luogo dove ogni scelta è osservata, vissuta e condivisa. “Entrare all’Allianz è come entrare in una storia“, ha aggiunto il 68enne toscano. Il tecnico ha poi utilizzato una metafora cinematografica: “Il rumore della palla è come se si fosse in un film“. Parole che raccontano quanto il calcio, per lui, sia emozione pura e narrazione continua.

Filosofia di gioco e identità di squadra

Oltre alle emozioni, Spalletti ha ribadito con forza la sua idea di calcio. “La palla non mente mai“, ha dichiarato, sintetizzando il suo pensiero. Grande attenzione viene data ai centrocampisti, considerati il motore della squadra con il reparto che probabilmente subirà un restyling sul mercato. “Devono avere un bagaglio più completo“, ha spiegato, sottolineando il loro ruolo chiave nelle due fasi. Ma il concetto più importante resta quello delle relazioni: “Se in una squadra non c’è amicizia diventa difficile sviluppare il gioco“. Un messaggio chiaro, che mette il gruppo al centro di tutto.

Lo sguardo al futuro e il messaggio a sé stesso

Guardando avanti, Spalletti ha le idee chiare su ciò che vuole costruire. “Dobbiamo fare riferimento alla nostra storia e all’amore dei tifosi“, ha affermato. L’obiettivo è creare una squadra capace di emozionare e rappresentare pienamente il club. “Una squadra che sia piacevole da vedere e da sentire”, ha aggiunto. Infine, un pensiero al passato: “Al me del primo giorno alla Juve direi: ne è valsa la pena“. Una frase semplice, di verdoniana memoria, ma carica di significato, che racchiude tutto il suo percorso in bianconero e che riporta all