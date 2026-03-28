Juventus, Spalletti ha detto sì: durata contratto, ingaggi, mercato e nuovo ruolo Koopmeiners

Rinnovo prima di Pasqua, due anni ancora per l'ex ct che sogna i nuovi acquisti e pensa a cambiare posizione al centrocampista orange

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Dento l’uovo di Pasqua troverà il nuovo contratto. Luciano Spalletti e la Juventus sono pronti a dirsi sì di nuovo e per almeno due anni. La Gazzetta scrive che l’accordo è davvero in dirittura d’arrivo, tanto che potrebbe essere firmato prima di Pasqua e del ritorno in campo nel giorno di Pasquetta.

Il nuovo contratto dell’ex ct

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Non sarà un rinnovo annuale, Spalletti firmerà fino al 2028 e dovrebbe guadagnare più dei 5 milioni di euro previsti dall’opzione di ottobre: l’ingaggio sarà intorno ai 6, Champions League permettendo.

La benedizione di Elkann è già arrivata: non è un caso che il n.1 di Exor nella sua lettera agli azionisti abbia citato espressamente solo Kenan Yildiz e lo stesso Spalletti.

I sogni di mercato

I colpi estivi sono logicamente e strettamente legati al raggiungimento del quarto posto. L’ex ct vorrebbe riabbracciare Alisson, che ebbe alla Roma, per risolvere il problema portiere. Poi sogna lo svincolato Bernardo Silva (che ha mandato messaggi precisi: “Manchester non è ciò che idealmente desidero nella mia vita. A volte non sono molto felice, se il Manchester City fosse a Lisbona, ci resterei fino a 40 anni ma vorrei giocare più a Sud ora”), mentre per l’attacco l’ideale sarebbe il ritorno di Randal Kolo Muani e, magari, pure il 37enne Robert Lewandowski, che la Juventus sta valutando con sempre maggior interesse.

Il nuovo Koopmeiners versione orange

Poi c’è da rivitalizzare chi ha deluso ancora, come Koopmeiners. Il ct ha visto la sua prova con l’Olanda, che ha battuto in amichevole 2-0 la Norvegia ed è rimasto sorpresa. Ottima la prova dell’ex Atalanta con un assist e tante giocate. Nel 4-2-3-1 di Koeman Koopmeiners è stato schierato nell’insolita posizione di esterno destro, sulla trequarti, dietro al romanista Malen, ed è stato lui a guidare la reazione degli Oranje dopo lo 0-1, servendo al 36’ l’assist per il pareggio di testa di Van Dijk. L’inedita posizione in campo di ieri sera alla Johan Crujiff Arena potrebbe essere un suggerimento per l’allenatore bianconero.

Lo stesso Koopmeiners ai microfoni di Nos, ha spiegato di essersi trovato bene in questa posizione: “L’idea era che partissi da finta ala destra per accentrarmi a centrocampo, agendo come una sorta di secondo trequartista. Il sistema con cui abbiamo giocato mi si addice. Se mi mettessero sulla linea laterale con il gesso sui tacchetti… ecco, quello non farebbe per me. Ma quando c’è molta dinamica, posso essere prezioso”.