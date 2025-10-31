Juve, per Spalletti una partenza ad handicap: Yildiz e Kelly non convocati per la Cremonese

Il turco e l'inglese indisponibili per l'attesissimo debutto in panchina dell'ex Ct: la buona notizia è il recupero di Thuram, che aveva saltato la partita contro l'Udinese.

Non comincia sotto i migliori auspici l’avventura di Luciano Spalletti alla guida della Juventus. Per il suo debutto, previsto nella serata di sabato alle 20.45 sul campo della Cremonese, l’ex Commissario Tecnico della Nazionale italiana dovrà fare a meno di due “titolarissimi”. È stato lo stesso club bianconero a renderlo noto, attraverso il comunicato con cui sono stati ufficializzati i convocati per il match. Tra di loro non figurano Kenan Yildiz e Lloyd Kelly.

Primi guai per Spalletti: subito fuori due big

Entrambi, curiosamente, erano stati titolari inamovibili durante la gestione Tudor. La loro esclusione, in ogni caso, non ha a che fare con valutazioni tecniche. Sia l’attaccante turco sia il difensore inglese, infatti, devono fare i conti con alcune problematiche di natura fisica che hanno indotto l’allenatore a escluderne la convocazione, anche in considerazione dei successivi impegni tra Champions e campionato.

Cremonese-Juventus, indisponibili Yildiz e Kelly

Yildiz, in particolare, contro la Lazio era partito dalla panchina a causa di un problema al ginocchio, ma poi era stato titolare contro l’Udinese, nel brevissimo interregno Brambilla, procurandosi nel finale di gara il discusso rigore del definitivo 3-1. Kelly, invece, aveva giocato regolarmente l’ultima di campionato, ma poi ha accusato un fastidio alla schiena che lo ha reso indisponibile per il match di Cremona. I due si aggiungono ai vari Bremer, Cabal, Milik e Pinsoglio, storici lungodegenti della Vecchia Signora.

Juve, la buona notizia: Thuram è recuperato

La buona notizia per Spalletti è rappresentata dal recupero di Khephren Thuram, centrocampista francese partito dalla panchina nel match contro la Lazio e poi assente con l’Udinese. Il fratello di Marcus si è ripreso dal problema al polpaccio che lo aveva escluso proprio dal match coi friulani e potrebbe giocare titolare allo Zini. Questo l’elenco completo delle prime convocazioni del nuovo tecnico della Juventus: