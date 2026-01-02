Juventus: Spalletti dà ragione a Conte e serve un assist a Ottolini su mercato e rinnovo, poi l’annuncio su David-Openda

Per il tecnico bianconeri superiori al Napoli sul piano tecnico e di organizzazione del club. Il benvenuto al nuovo d.s. accompagnato da un approccio iper-aziendalista

Luciano Spalletti in versione aziendalista nella conferenza stampa alla vigilia del match tra la Juventus e il Lecce: il tecnico bianconero ha dato ragione ad Antonio Conte, secondo cui il Napoli sarebbe inferiore rispetto a bianconeri, Inter e Milan; poi ha servito un doppio assist al nuovo d.s. Ottolini su mercato e rinnovo prima di annunciare la staffetta tra David e Openda nella gara di domani.

Juventus, Spalletti dà ragione a Conte

Per scaricare la pressione dal suo Napoli Antonio Conte aveva spiegato che il club azzurro “non è ancora pronto per comandare” il calcio italiano, come invece possono i tre grandi club del Nord, Juventus, Inter e Milan. Mentre Beppe Marotta aveva risposto ribaltando la prospettiva offerta da Conte e indicando il Napoli come “nettamente favorito” per lo scudetto, Luciano Spalletti ha adottato oggi un approccio opposto.

Alla vigilia della gara tra il Lecce e la Juventus, il tecnico bianconero ha dato ragione a Conte, nel tentativo probabilmente di caricare i suoi giocatori. “Conte ha ragione, da un punto di vista tecnico non ho niente da invidiare alla sua squadra – ha detto Spalletti oggi -. La mia ha le carte in regola per giocare contro chiunque”.

La frecciata a De Laurentiis

E anche a livello di club, la Juventus non ha nulla da invidiare al Napoli secondo il tecnico toscano: “Dal punto di vista strutturale ha di nuovo ragione: quando sono arrivato qui ho trovato la barriera per battere le punizioni che si muove, ma a Napoli avevo quelle che rimangono ferme”, ha detto Spalletti, in quella che può essere interpretata anche come una frecciata al suo ex presidente, Aurelio De Laurentiis, con cui i rapporti non sono di certo idilliaci.

L’assist a Ottolini sul mercato…

Davanti ai giornalisti, Spalletti ha anche dato il benvenuto al nuovo d.s. della Juventus, Marco Ottolini, fornendogli un assist sull’argomento mercato. “Io sono venuto qua con dei patti. Non mi aspetto niente e sono molto contento dei giocatori a disposizione”, ha chiarito l’allenatore, che pubblicamente continua a non avere pretese per il calciomercato di gennaio. “Sarà un mercato legato a quello che capiterà e che andrà a completare la rosa, perciò non vado a scatenarlo io. Io sono contento dei giocatori che ho e se capiterà qualcosa a Marco vedremo, ma non ho bisogno di niente”, ha poi aggiunto Spalletti, dando di fatto carta bianca a Ottolini.

…e sul rinnovo di contratto

L’altro assist al d.s. – e a tutta la dirigenza della Juventus – arriva sul rinnovo di contratto. Quello di Spalletti, che ha firmato solo fino a giugno, sarà automatico in caso di qualificazione alla Champions League, ma da qualche giorno si parla della possibilità che la Juve prolunghi in anticipo l’accordo col tecnico toscano. “Io se avevo bisogno di altro o con un contratto di anni lo avrei chiesto quando ho parlato con Comolli. Io sto bene sotto tutti gli aspetti”, ha detto l’allenatore, chiarendo di non avere pretese nei confronti della Juve. “A giugno faremo le migliori valutazioni in base al lavoro che abbiamo fatto e per il bene della Juventus. A me non manca nulla”, ha poi ribadito.

La staffetta Openda-David

Infine, sulla partita di domani, Spalletti non ha sciolto il ballottaggio tra Lois Openda e Jonathan David per il ruolo di centravanti dal 1’, ma ha annunciato che le due punte faranno staffetta nel corso della partita. “Domani giocheranno tutti e due, non insieme ma giocheranno”, ha rivelato Spalletti prima di complimentarsi con entrambi: “Io li trovo migliorati sotto tutti i punti di vista. Ma mi aspetto ancora cose migliori”.