Juventus, il derby decide una stagione: Spalletti pensa alle dimissioni, Comolli verso l’addio e il retroscena su Yildiz

La sfida con il Torino e l’ultimo assalto alla Champions League decideranno anche i piani futuri della Juventus: Elkann punta su Spalletti ma la conferma del tecnico non è scontata

Tutto in 90 minuti. La stagione della Juventus si decide nel derby con il Torino ma anche in base ai risultati che arriveranno dagli altri campi. La mancata qualificazione alla Champions League rappresenterebbe una mazzata per il club bianconero sia sul fronte economico che sportivo. E c’è chi mette in dubbio anche la permanenza di Luciano Spalletti.

Le dimissioni di Spalletti

Ripartire da Luciano Spalletti. Sembra questa l’idea di John Elkann che da mesi ha dato piena fiducia al tecnico di Certaldo mettendolo al centro del progetto tecnico bianconero. Ma ora con un finale di stagione che si sta rivelando molto più complicato del previsto queste certezze stanno per essere messe in discussione. La Stampa rivela infatti che nonostante un rinnovo che lega l’allenatore alla Juve fino al 2028, la situazione potrebbe essere ribaltata dopo il derby con il Torino di domenica prossima: “Medita le dimissioni e a maggiore ragione se il derby dovesse andare storto, potrebbe anche decidere di fare un passo indietro”, si legge sul quotidiano da sempre vicino alle cose di casa Juventus.

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Comolli verso l’addio

John Elkann sta facendo di tutto per continuare la sua “alleanza” con Luciano Spalletti ma è inevitabile che in caso di mancata Champions qualche “testa” potrebbe cadere. E in questo momento l’indiziato numero 1 è Damien Comolli, e con lui il suo collaboratore Francois Modesto. La mancata qualificazione alla Champions rappresenterebbe un contraccolpo economico importante e le scelte di mercato della scorsa estate, in particolare quelle che portano a David e Openda non hanno pagato i dividendi. La sensazione è che negli ultimi mesi si sia creata anche una certa distanza tra il gruppo dirigenziale e lo stesso Spalletti. Il toscano ha più volte fatto riferimento alla richiesta di un attaccante da acquistare sul mercato di gennaio che però non è arrivato mai.

Il retroscena su Yildiz

Il campionato volge alla fine con l’ultima giornata che deciderà gli ultimi verdetti per la zona Champions e per la salvezza. La Juventus spera in un mezzo miracolo per provare a riprendersi un posto tra le prime 4 ma c’è anche da pensare al futuro. L’ultimo mese è stato molto complicato per Kenan Yildiz, uno dei grandi trascinatori del club e a rivelare cosa è successo ci pensa Vincenzo Montella che aspetta il giocatore per la sua Turchia ai Mondiali: “E’ alla sua prima volta e c’è grande entusiasmo. Ma stiamo anche preoccupati per il suo ginocchio che non lo fa allenare al 100%. Sono mesi che sta facendo i conti con questo problema”.