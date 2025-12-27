Juventus, Spalletti e la prova di fuga: da Pisa a a Cagliari cinque partite per puntare allo scudetto

Dalla crisi post-Napoli alla nuova fiducia nei propri mezzi, la Juve è a un bivio. Spalletti chiede continuità per rientrare nella corsa al titolo

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Venti giorni possono cambiare una stagione. Dal buio della sconfitta di Napoli alla luce di una classifica che torna a sorridere, la Juventus di Spalletti ha rimesso insieme certezze e ambizioni. Ora il calendario offre una finestra rara per accelerare. Da Pisa a Cagliari, cinque partite che possono trasformare una rincorsa in una vera candidatura allo scudetto.

Il punto di svolta dopo Napoli

Il 7 dicembre dopo il ko al Maradona sembrava una notte senza appello: sconfitta, settimo posto e distanze pesanti dalla vetta. Spalletti si assunse le responsabilità, capendo che il problema non era solo tattico ma di maturità collettiva. Invece di semplificare, ha insistito sulla crescita del gruppo. Le vittorie contro Bologna e Roma hanno cambiato tutto, riaprendo scenari che sembravano ormai compromessi. Dal quarto posto come traguardo massimo, si è tornati finalmente a guardare al futuro prossimo con ottimismo.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Un calendario che invita a crederci

La classifica ora dice meno quattro dalla prima, meno uno dalla quarta e meno due dal Napoli. Da qui al confronto diretto del 25 gennaio, la Juve affronta avversari alla portata: Pisa, Lecce, Cremonese, Sassuolo e Cagliari. Un percorso che, se sfruttato, può proiettare i bianconeri in piena zona scudetto. Un’occasione che difficilmente ricapiterà sia a Spalletti, il cui contratto come sappiamo terminerà a giugno, sia alla Vecchia Signora che vuole cancellare anni passati a guardare in disparte.

Fiducia, libertà e scelte di campo

Spalletti continua a responsabilizzare il gruppo anche fuori dal campo, concedendo libertà e abolendo il ritiro in trasferta. Contro il Pisa punterà sul 3-4-2-1, con Koopmeiners di nuovo in difesa e McKennie verso una maglia da titolare. Davanti è aperto il ballottaggio tra David e Openda, mentre Yildiz resta un punto fermo. Non faranno parte della gara, invece, Conceicao e Cabal. Al posto del portoghese, chance per Miretti. Più che una partita si tratta della prova di maturità definitiva per una squadra che vuole smettere di inseguire.

Così in campo con il Pisa (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Miretti, Yildiz; David.