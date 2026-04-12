Juventus, Spalletti e la scommessa vinta: l’asso nella manica per tornare in Champions

L’esterno ivoriano diventa protagonista in bianconero e cambia le gerarchie offensive. La scelta tattica di Spalletti si rivela vincente nel momento chiave.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

La Juventus trova il suo uomo in più nel momento decisivo della stagione e per certi versi è anche il più inatteso. Jeremie Boga si prende la scena e trascina i bianconeri verso la Champions. Una scommessa vinta da Luciano Spalletti, che ne ha intuito il potenziale sia da vice Yildiz che da falso nueve. Da oggetto misterioso a protagonista, l’impatto del calciatore ivoriano è stato immediato. E ora il suo futuro sembra sempre più legato alla Vecchia Signora.

Boga decisivo: la notte che cambia tutto

La sfida contro l’Atalanta segna un punto di svolta nella stagione bianconera. Boga decide uno scontro diretto pesantissimo nella corsa Champions. Una vittoria ottenuta “col cuore”, come sottolineato dallo stesso giocatore. “Vincere qui non è facile, ma abbiamo dimostrato di voler andare in Champions“, ha dichiarato l’ivoriano ex Nizza. Una prestazione che conferma il suo ruolo sempre più centrale nello scacchiere juventino e cancella la definizione di semplice aggiunta numerica data in occasione del suo arrivo.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Lo sfogo: “La Juve mi ha salvato la carriera”

Nel post partita arrivano parole forti, che raccontano molto del suo percorso. “La Juve mi ha salvato la carriera: essere qui è un sogno“, confessa Boga. Un messaggio chiaro, dopo un periodo complicato vissuto in Francia dove era finito nel dimenticatoio al Nizza. A Torino ha invece ritrovato fiducia, continuità e soprattutto un ruolo chiave. Un legame emotivo che rafforza anche la volontà del club di puntare su di lui. Non solo in questi mesi anche successivamente.

L’intuizione di Spalletti: falso nove vincente

Dietro l’esplosione di Boga c’è anche la mano di Spalletti. L’allenatore ha avuto l’intuizione di adattarlo come falso nove, dettata come spesso accade anche dalle esigenze del momento. La mossa è infatti nata per sopperire alle difficoltà realizzative degli attaccanti, David e Openda su tutti. Il risultato è evidente: più imprevedibilità e maggiore incisività offensiva. Una scelta tattica che si sta rivelando decisiva nella corsa Champions.

Futuro bianconero e numeri da protagonista

I numeri certificano l’impatto immediato dell’ivoriano. Quattro gol e un assist in nove partite di campionato, undici considerando tutte le competizioni. Prestazioni che hanno convinto dirigenza e ambiente. Anche Giorgio Chiellini ha confermato: “Il suo futuro sarà ancora bianconero”. Il riscatto dal Nizza è ormai vicino: la Juventus ha trovato il suo asso per la Champions. Un asso che vale “appena” 5 milioni di euro: a dimostrazione che non sempre serve spendere per ottenere la resa migliore.