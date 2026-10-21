Il numero 1 bianconero si schiera ancora una volta dalla parte di Spalletti come aveva fatto anche in estate nella diatriba con Comolli. La Juventus già studia le prossime mosse di mercato

John Elkann scende in campo per il futuro della Juventus e di Luciano Spalletti. Il patron bianconero vuole mettere a tacere le voci sull’ennesima rivoluzione nei quadri tecnici e blinda il tecnico toscano. Le ultime indiscrezioni che arrivano dalla Continassa sembrano dare respiro all’allenatore che prepara la sfida di Europa League con il Rennes, con la palla che ora passa anche nelle mani di Giovanni Carnevali.

Elkann, alleato di Spalletti

Il destino di Luciano Spalletti non è segnato come molti sembra suggerire. All’interno del club bianconero il tecnico toscano ha ancora molti alleati, a cominciare dalla figura al vertice di tutto: John Elkann. Il proprietario del club ha stretto una vera e propria alleanza con Spalletti sin dalla scorsa estate quando si è schierato decisamente con il tecnico nella diatriba con Comolli. E anche ora sembra non aver cambiato idea. Secondo Tuttosport, infatti, Elkann avrebbe deciso di ribadire la sua piena fiducia all’allenatore anche alla luce degli ultimi risultati negativi. Del resto la Vecchia Signora, a eccezione degli ultimi anni, non è mai stata una società “mangia-allenatori” e la proprietà vuole interrompere questo ciclo negativo.

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Simone Inzaghi, Farioli, Conte: le idee per il futuro

C’è però anche un altro motivo che potrebbe spingere Elkann a fare muro sul futuro, almeno quello immediato, di Luciano Spalletti. L’idea di un traghettatore così come avvenuto nelle ultime stagioni non si è rivelata vincente, la Juventus vuole ricominciare un nuovo ciclo e per farlo ha bisogno di arrivare con le idee chiare quando conta davvero. Difficile pensare di prendere un allenatore di primo livello a stagione in corso. I dirigenti bianconeri guardano alle possibilità offerte dal mercato dei tecnici con Simone Inzaghi che sembra al passo d’addio in Arabia Saudita, Antonio Conte alla ricerca della sua prossima destinazione e con uno sguardo attento anche all’evoluzioni di Farioli. Il giovanissimo tecnico continua a stupire tutti, porterebbe in dote un calcio moderno e all’avanguardia con la sola controindicazione di non aver mai vissuto l’esperienza di un club tanto esigente come quello bianconero.

I tre colpi di Carnevali: Sorloth, Hojbjerg e Tagliafico

La palla passa però anche tra le mani di Giovanni Carnevali. Gli infortuni hanno penalizzato i bianconeri che a inizio stagione hanno perso subito Kenan Yildiz e poi ancora uno dei leader dello spogliatoio come Locatelli. Se i bianconeri vogliono tirarsi fuori da una situazione complicata e agganciare almeno una delle 4 posizioni che valgono la Champions dovranno tornare a investire anche sul mercato. La lista dei possibili innesti è lunghissima e tocca quasi ogni reparto. In attacco il nome più caldo è quello di Alexander Sorloth ormai sempre più ai margini nel progetto di Simeone al Real Madrid. In mezzo al campo, si punta a Pierre-Emile Hojbjerg del Marsiglia, centrocampista di esperienza e leadership. Ed è proprio questo ultimo l’aspetto che i bianconeri sembrano avere in grande considerazione, con Tagliafico che è entrato tra i desiderati dei dirigenti bianconeri.