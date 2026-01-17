Juventus, Spalletti fa fuori Chiesa, boccia Openda, il retroscena e il nuovo obiettivo sul mercato

I bianconeri sempre più spallettiani anche sul mercato. Ecco le indicazioni decisive per orientare la campagna acquisti invernale della Vecchia Signora.

Non commettiamo alcun errore se parliamo di una Juventus sempre più spallettiana. Il mister bianconero sta avendo un ruolo decisivo anche nel mercato invernale della Vecchia Signora, orientando le scelte della dirigenza ben oltre le possibilità offerte da un contratto in scadenza nel prossimo giugno. Pesano le valutazioni di Spalletti sulla rinuncia a Chiesa, sulla bocciatura di Openda da prima punta e sulle nuove soluzioni scelte per rinforzare un organico che può ancora puntare in alto.

Nessuna ombra su Yildiz: no bianconero a Chiesa

Federico Chiesa servirebbe alla Juve? Forse sì, perché era stato lo stesso club a cercarlo per dare un’alternativa a Kenan Yildiz. Poi, però, c’è stato un grande passo indietro da parte di Madama, spiegato proprio ieri in conferenza stampa da Luciano Spalletti. Non deve esserci nessuna ombra sul turco, la cui centralità in bianconero è e deve essere indiscussa. Accanto a questo tipo di valutazione, poi, c’è naturalmente anche quella di tipo economico con il Liverpool che continuava a chiedere 15 milioni garantiti da un obbligo di riscatto.

Openda e Vlahovic spingono il club su Mateta

Dal punto di vista tecnico, inoltre, l’esigenza più impellente sembra essere quella di una prima punta. Il perché è presto spiegato. Dusan Vlahovic non rientrerà prima di marzo e Loic Openda non è considerato un centravanti giusto per il gioco di Luciano Spalletti. La bocciatura del belga appare evidente dal momento in cui la società ha iniziato a sondare concretamente Mateta del Crystal Palace. Non si possono affrontare più competizioni con il solo Jonathan David che, per quanto finalmente ben inserito nel gruppo, non può rappresentare una garanzia assoluta.

L’esterno puntato da Madama

Tutto ciò che è stato raccontato, non significa però che la Juventus abbia definitivamente rinunciato all’arrivo di un esterno. Si valuta una figura meno ingombrante, sia economicamente che come status, rispetto a Federico Chiesa. E tutte le strade portano a Daniel Maldini, in uscita dall’Atalanta. I bianconeri lo vorrebbero soltanto in prestito, senza alcun tipo di obbligo. Al momento la formula non trova il gradimento della Dea ma tutto potrebbe cambiare man mano che ci si avvicina al gong di questa intrigante sessione invernale di calciomercato.