Spalletti furioso diventa virale: perché il tecnico della Juventus ce l’aveva con Lucumì, la provocazione del difensore del Bologna

Nella gara di domenica all’Allianz Stadium il colombiano ha provato a innervosire Conceiçao scatenando la reazione dell’allenatore bianconero

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Più che da allenatore, Luciano Spalletti ha reagito come un padre davanti al torto subito dal figlio di fronte alla provocazione che Jhon Lucumì ha lanciato a Francisco Conceiçao nella gara di domenica vinta dalla Juventus sul Bologna: il video della scena, pubblicato da Dazn, è diventato virale sul web.

Juventus-Bologna, Spalletti furioso con Lucumì

Duro, meticoloso, ma anche iper-protettivo: le telecamere di Dazn hanno svelato uno Spalletti inedito nella gara vinta dalla Juventus col Bologna, immortalando la furiosa reazione del tecnico bianconero di fronte alla provocazione lanciata dal difensore bolognese Jhon Lucumì nei confronti di Francisco Conceiçao. La scena diffusa durante l’ultima puntata di Bordocam – il contenitore in cui Dazn inserisce le immagini a bordocampo di una delle gare più importanti della giornata di serie A – è diventata immediatamente virale.

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La provocazione di Lucumì a Conceiçao

Spalletti inizia la sua gara mantenendo una certa serenità, che svanisce però quando nel secondo tempo Lucumì tenta di innervosire o spaventare Conceiçao: mentre il portoghese è in possesso di palla, il difensore del Bologna lo applaude, invitandolo a farsi sotto. Spalletti vede tutto – la scena si consuma a pochi metri da lui – e si infuria. Immediatamente prova a richiamare Lucumì: “Oh, che c… vuoi?!”, urla al colombiano che però sembra ignorarlo. Spalletti insiste: “Che c… vuoi Lucu, che vuoi?!”, continua l’allenatore della Juventus.

L’ordine di Spalletti a Conceiçao

Successivamente, però, Spalletti prova a trasformare la provocazione dell’avversario in uno stimolo per il suo giocatore. A Conceiçao, infatti, inizia a urlare: “Vallo a puntare Conce, vallo a puntare!”. Un invito che diventa sempre più insistente e che praticamente si ripete ogniqualvolta il portoghese prende palla sulla fascia destra: “Vuole che tu lo vada a puntare, vallo a puntare!”, urla Spalletti all’esterno portoghese. E, alla fine, il suo ordine si rivela vincente: proprio da un duello vinto da Conceiçao contro Lucumì nasce infatti l’azione del raddoppio della Juventus, segnato da Khephren Thuram.

La ramanzina dopo il 90’

Dopo il 2-0 Spalletti pare calmarsi, ma in realtà non ha ancora smaltito la rabbia. E così al triplice fischio finale il tecnico della Juventus va a cercare proprio Lucumì: faccia a faccia, a brevissima distanza, Spalletti fa la sua ramanzina al difensore del Bologna. “Gli hai battuto le mani e gli hai detto di avvicinarsi!”, dice l’allenatore al colombiano, che in un primo momento sembra provare a spiegarsi, poi invece si allontana. Spalletti a quel punto lo molla: la scena, però, è già stata catturata dalla telecamera.