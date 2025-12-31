Juventus, Spalletti ha già convinto: nuovo contratto per programmare il futuro e convincere Yildiz

In caso di qualificazione alla Champions scatta il rinnovo automatico annuale, ma il club sta pensando di prolungare già ora l’accordo fino al 2028

Luciano Spalletti ha impiegato poco per convincere la Juventus che è lui il tecnico giusto per la rinascita dei bianconeri: il club sta pensando di prolungare il contratto dell’allenatore fino al 2028, una mossa che servirebbe anche per blindare Kenan Yildiz.

Juventus rinata con Spalletti

Gli estimatori di Luciano Spalletti non hanno mai avuto dubbi sulle possibilità del tecnico toscano di rimettere in sesto la Juventus e rilanciarla nella lotta per la qualificazione alla Champions League. L’allenatore di Certaldo, però, è probabilmente già andato oltre le più rosee aspettative: in due mesi Spalletti ha restituito certezze alla squadra, rimettendola addirittura in corsa per lo scudetto – i bianconeri sono a -4 dall’Inter capolista – ed è riuscito a rilanciare giocatori che faticavano a inserirsi nel progetto bianconero, come Lois Openda ed Edon Zhegrova.

Rinnovo fino al 2028

L’impatto di Spalletti non è ovviamente sfuggito ai dirigenti della Juventus, che secondo la Gazzetta dello Sport sarebbero stati conquistati anche dal modo in cui il tecnico parla di mercato, non imponendo le sue esigenze, ma tentando sempre di venire incontro a quelli che sono le necessità e le possibilità del club. Per tutte queste ragioni, la Juventus sta pensando di tenersi stretta Spalletti, che a ottobre ha firmato un contratto con scadenza a giugno 2026 e rinnovo automatico fino al 2027 in caso di qualificazione alla Champions League. Il club vuole non solo anticipare questa eventualità, ma lanciare un messaggio a tutto il mondo bianconero proponendo a Spalletti un prolungamento fino al 2028.

Spalletti per blindare Yildiz

Rinviare la scadenza del contratto di altri due anni permetterebbe alla Juventus di avviare una vera programmazione tecnica e potrebbe avere riflessi positivi anche su altre trattative, come quella per il rinnovo di Kenan Yildiz. In breve tempo Spalletti è riuscito a creare un rapporto di grande stima col trequartista turco, tornato a brillare in campo con la nuova gestione tecnica: l’idea di essere allenato ancora da Spalletti nei prossimi anni potrebbe rappresentare per Yildiz un ulteriore stimolo per restare alla Juventus, insieme ovviamente al ricco aumento di stipendio che la dirigenza bianconera ha già programmato per il suo numero 10.