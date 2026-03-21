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Juventus, Spalletti grazie a Zhegrova può arrivare al difensore top che serve

I bianconeri valutano il colpo Rüdiger: contatti avviati e possibile parametro zero dal Real Madrid, ma restano dubbi su ingaggio. Il fattore che può aiutare.

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Dario Santoro

Dario Santoro

Giornalista

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Comolli si è trasformato in Marotta, studia i colpi di mercato a parametro zero e si fionda sulle opportunità per riportare la Juventus ai vertici del calcio italiano. L’obiettivo dichiarato è quello di ricostruire una squadra competitiva per lo scudetto, e per riuscirci serviranno innesti di livello internazionale. Tra le opportunità più interessanti sul mercato, la dirigenza bianconera oltre a monitorare Bernardo Silva e Goretzka, sta sondando il campo anche per un difensore top.

Situazione contrattuale e interesse bianconero

Secondo Tuttosport, il club avrebbe raccolto informazioni su Antonio Rüdiger, attualmente in forza al Real Madrid. Il difensore è legato ai Blancos da un contratto valido fino al 30 giugno 2026, ma al momento non sono emersi sviluppi concreti per il rinnovo.

La stagione del centrale tedesco è stata condizionata da alcuni problemi fisici, tra cui un infortunio muscolare e fastidi al ginocchio, ma ora sta gradualmente recuperando continuità. La Juventus, che segue anche altri nomi come Senesi, non vuole però limitarsi a un solo profilo e valuta diverse opzioni per rinforzare la retroguardia.

L’intreccio con l’entourage e il caso Zhegrova

Un possibile assist alla trattativa potrebbe arrivare dai rapporti tra la dirigenza juventina e l’entourage del giocatore. L’agente Hasan Cetinkaya, infatti, è lo stesso che ha curato operazioni come quella legata a Edon Zhegrova, facilitata anche dai buoni rapporti con l’area dirigenziale bianconera. Un dettaglio che potrebbe agevolare eventuali contatti più concreti.

Il fattore Spalletti

Un altro elemento da non sottovalutare è il legame con Luciano Spalletti. Il tecnico ha già allenato Rüdiger ai tempi della Roma, contribuendo alla sua crescita e consacrazione. Proprio durante quell’esperienza, il difensore attirò l’attenzione del Chelsea, che nel 2017 lo acquistò per circa 35 milioni di euro.

Formula e ostacoli economici

Sul piano contrattuale, la Juventus starebbe valutando una proposta biennale. Resta però centrale la questione legata all’ingaggio: attualmente Rüdiger percepisce circa 7 milioni di euro netti a stagione, una cifra importante che rappresenta uno degli ostacoli principali per la buona riuscita dell’operazione. Inoltre, sul giocatore restano vigili diversi club, tra Premier League e campionati emergenti come quello saudita.

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