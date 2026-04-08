Juventus, Spalletti ha trovato i colpevoli: ecco con chi ce l’aveva

I "colpevoli" di Spalletti: a chi erano rivolte le parole critiche dopo la vittoria contro il Genoa. Una Juve dalla doppia faccia che l'allenatore vuole risolvere

Cresciuto tra una staccata di Alonso, un dritto di Federer e un fade away di Kobe, il calcio ha la meglio. Ha seguito diverse manifestazioni sportive e non. Ama scoprire nuove storie e raccontarle.

La Juve torna a vincere in campionato dopo la sosta per le partite delle nazionali e inizia nel migliore dei modi questo rush finale di campionato. Un 2-0 contro il Genoa importantissimo per la classifica: ora i bianconeri nella corsa Champions hanno staccato la Roma, sconfitta a San Siro contro l’Inter, e si sono riportati a -1 dal Como, che ha pareggiato in casa dell’Udinese. Spalletti però, nel post partita, ha parlato molto poco dell’importanza della classifica, quanto più dei problemi della prestazione, spostando il focus su un percorso meno dipendente dal risultato quanto più dalla prestazione. E infatti nel post partita ha usato la solita tattica del bastone e carota, qualche complimento alla squadra ma anche qualche critica pesante.

Una Juve dalla doppia faccia

La Juventus vista contro il Genoa ha avuto una doppia faccia. Nel primo tempo Locatelli e compagni sono riusciti a tenere alti i ritmi, a fare il proprio gioco e a non lasciare spazio di manovra al Genoa. Tanto che sono arrivati i due gol di Bremer e McKennie che hanno deciso la partita. Così però non è stato nel secondo tempo, dove gran parte dei giocatori sono apparsi stanchi e scarichi, il Genoa ne ha approfittato fino ad arrivare all’occasione che avrebbe potuto riaprire la partita ed eventualmente regalare una serata da incubo alla Juventus. Ovvero il rigore di Martin al 75′, parato poi da Di Gregorio grazie al foglietto di Pinsoglio.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Conceicao nel post partita aveva spiegato così il calo del secondo tempo: “Abbiamo sbagliato qualche passaggio, non è una scusa, ma comunque ci sono stati tanti giocatori che sono andati in nazionale tutti i viaggi e i giocatori che sono stati fuori e c’è stato un calo. La nazionale non è una scusa ma dobbiamo continuare a lavorare”. Parole ce però non ha apprezzato Spalletti: “Non è vero che erano stanchi. Dopo le nazionali li ho lasciati stare perché dovevano recuperare, ho dato due giorni liberi, hanno staccato. E loro in campo si sono messi a camminare, a fare solo dei calci piazzati. Quindi non è così”.

Le dichiarazioni di Spalletti

Spalletti, dichiarazione dopo dichiarazione, vuole far capire alla sua squadra che per far tornare la Juve grande bisognerà mantenere nel tempo standard molto più alti. Conceicao non è stato l’unico colpevole per Spalletti, anzi. Il portoghese comunque nel primo tempo ha continuato nella sua scia di ottime prestazioni che sta inanellando in campionato da qualche mese a questa parte. La critica più pesante mossa da Spalletti verso i suoi giocatori è stata: “Il problema è che ogni tanto si accetta di essere la versione inferiore di noi stessi. Io dopo 6-7 mesi ancora non sono certo di quello con cui ho a che fare“. Stando quanto emerso nei giorni successivi alla partita, quelle parole avrebbero un bersaglio ben preciso.

McKennie sempre più centrale, Yildiz…

Sul banco degli “imputati” ci sarebbe finito Kenan Yildiz. Dopo la qualificazione al Mondiale conquistata con la Turchia da assoluto protagonista, la stella della Juventus è apparso un po’ più spento del solito contro il Genoa. Poca brillantezza, non si è fatto coinvolgere molto nel gioco della squadra. Invece, ancora una volta, Weston McKennie si è rivelato importantissimo per Spalletti, che non a caso ha spinto molto per il suo rinnovo. È stato uno dei pochissimi che tentava di mantenere ritmi e concentrazione alti nella ripresa. Quel mancato terzo gol ha pesato, Spalletti l’ha fatto capire ai suoi ragazzi, ma ora la testa della Juve deve già essere alla sfida contro l’Atalanta.