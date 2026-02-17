Juventus, Spalletti irritato nel post-gara: bacchetta i bianconeri e scatena un battibecco in tv 

Il tecnico accusa i suoi di calo di personalità ma rivendica l’idea di provare sempre a costruire gioco, discutendo con i commentatori di Sky Sport

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

È un Luciano Spalletti deluso e irritato quello che si presenta al microfono di Sky Sport dopo la pesante sconfitta della Juventus in casa del Galatasaray che compromette il cammino in Champions League dei bianconeri: il tecnico bacchetta i suoi giocatori e poi discute con gli opinionisti in studio.

Crollo col Galatasaray, Spalletti bacchetta la Juventus

Si aspettava di più Luciano Spalletti dalla sua Juventus, il tecnico lo fa capire chiaramente nel post-gara del crollo di Istanbul, un 5-2 pesantissimo contro il Galatasaray che potrebbe significare fine dell’avventura in Champions League per i bianconeri. Davanti al microfono di Sky Sport Spalletti apre la sua analisi parlando di carattere dei suoi giocatori. “Rispetto alle ultime gare siamo calati da un punto di vista della personalità, abbiamo compiuto tre passi indietro”, afferma l’allenatore toscano.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Spalletti rivendica l’essere “giochista”

Analizzando la gara, Spalletti rivendica poi la scelta della Juventus di provare comunque a fare gioco nonostante l’inferiorità numerica per l’espulsione di Cabal: un atteggiamento che, però, ha esposto ancora di più i bianconeri a errori individuali – come quello di Kelly sul 4-2 – che hanno facilitato il lavoro del Galatasaray. “Noi si può alleggerire la fase difensiva se non giochiamo a calcio – spiega Spalletti -, se proviamo a fare barricate e ripartenze non abbiamo gente che ha gamba o questa solidità per non far passare un pallone dietro. Dobbiamo giocare la partita e far vedere che la possiamo gestire. Ma se andiamo sotto il livello siamo a rischio di prendere gol”.

Il battibecco con Condò

Le parole di Spalletti ispirano le domande dello studio di Sky Sport e in particolare di Paolo Condò. Il giornalista fa notare a Spalletti che la Juventus ha aiutato il Galatasaray a segnare tre dei cinque gol e cita proprio all’errore di Kelly: “Forse non doveva ricevere quel pallone e una volta ricevuto doveva lanciarlo via, anche contrariamente ai suoi ordini?”. Una domanda che irrita il tecnico bianconero. “Anche contrariamente ai miei ordini?”, ripete Spalletti dando l’impressione di voler controllare una reazione furiosa.

“Io voglio sempre giocare in situazioni normali, poi è ovvio che quando c’è pericolo si butta via. Giocare la palla sempre significa dentro il campo, perché quando si butta in fallo laterale la prendono sempre gli altri”, la replica del tecnico, che però poi aggiunge: “È chiaro che lì la doveva buttare via… Poi se si fa sempre tutta l’erba un fascio… Qualche volta la pressione va alleggerita, mai io sono di quelli che vogliono giocare”. E infine, chiude con una stoccata: “Se stiamo là a commentare e dire ‘buttala via!’, che ci sembra d’aver fatto?”.

L’aggiornamento su Bremer

Infine Spalletti avverte i tifosi sulle condizioni precarie di Bremer, uscito nel primo tempo per infortunio. “Bremer bisogna valutarlo bene, può darsi abbia dei problemi…”, si limita a dire l’allenatore con un’espressione che non allude a niente di buono. Dovesse fermarsi il brasiliano, progettare la rimonta sul Galatasaray sarebbe ancora più complicato.