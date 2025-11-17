Juventus, Spalletti 'scarica' l'Italia e Gattuso per Sinner: l'abbraccio con Jannik scatena il putiferio sul web

L'ex ct della Nazionale ha preferito l'Inalpi Arena alla Norvegia che lo scorso giugno gli è costata la panchina azzurra. Ma il video dell'incontro con Sinner fa insorgere i tifosi

Tra l’Italia, in campo a San Siro contro la Norvegia che gli era costata la panchina, e Sinner, Spalletti non ha avuto dubbi: ha scelto Jannik. L’ex ct della Nazionale, ora allenatore della Juventus, ha ‘scaricato’ Gattuso per non perdersi l’ultimo atto delle ATP Finals tra l’altoatesino e Alcaraz. E sui social si è scatenata la polemica.

Juventus, Spalletti ‘tradisce’ l’Italia per Sinner

Spalletti è solo uno dei tanti personaggi illustri che hanno fatto scalo alla Inalpi Arena di Torino per presenziare alla finale delle finali, quella tra i due assoluti dominatori della scena mondiale del tennis. Non appena finito l’incontro tra Sinner e Alcaraz che ha premiato per la seconda volta di fila il rosso di San Candido (7-6, 7-5), è iniziato l’ultimo appuntamento delle qualificazioni Mondiali tra l’Italia e la Norvegia.

E, proprio successo a Oslo, quando in panchina c’era ancora Lucio, si è consumata una nuova disfatta. Il poker calato a San Siro da Nusa e Haaland certificano la crisi nera del movimento calcistico azzurro e la fine dell’effetto Gattuso. Da Spalletti e Ringhio sarà pure cambiato il modo di comunicare, ma non certo i risultati sul campo.

Il retroscena di Panatta e l’abbraccio con Jannik

Nel corso della telecronaca Rai, Adriano Panatta ha raccontato che alla vigilia dell’ultimo atto delle Finals è stato a cena proprio con Spalletti. Il tecnico della Juventus ha parlato della sua passione per il tennis, soffermandosi sul debole che ha per Sinner.

Confermato, poi, dall’abbraccio col vincitore del torneo dei maestri nel ventre della Inalpi Arena. “Bravo, bravo!” ha esclamato con decisione l’allenatore toscano dando diverse pacche sulle spalle a Jannik. Poi foto di rito e anche un selfie a suggellare il momento storico.

Ma è bufera sul web: tifosi scatenati

“Uomini forti, abbracci forti”: ecco il post della Federazione Italiana Tennis e Padel che accompagna il video dell’incontro tra Spalletti e Sinner e che ha scatenato senza volerlo i tifosi. Su Facebook ci va giù duro Rinaldo: “Ma perche Spalletti è un uomo forte? È il più grande codardo della storia del calcio italiano”.

Giancarlo, però, non è d’accordo: “Mettersi contro Totti nello spogliatoio della Roma e portarlo all’addio dal calcio non è proprio roba da codardi”. “Ecco come rovinare una serata fantastica” rincara Roberto. “Un sorriso pieno di falsità” aggiunge Marco. “Spalletti stona in quel contesto di atleti sinceri e vincenti, per quello che ha fatto a Totti poi” sostiene Enzo. “Salire sul carro del vincitore resta lo sport preferito in Italia” chiosa Renato.