Juventus e Spalletti, Madama vuole il rinnovo subito ma ora è l'ex ct che frena: ecco perché

Il tecnico apre al rinnovo con i bianconeri fino al 2028, ma chiede garanzie sul mercato: decisivo l’incontro dopo Roma-Juve per definire strategie future

Fosse per Luciano Spalletti gli basterebbe avere dei professionisti “più o meno bravi” da allenare ed un campo da calcio su cui correre per essere in pace con sé. “Non penso ai soldi ma al progetto”: questo è il concetto che ha ribadito più volte il tecnico di Certaldo nelle conferenze stampa alla Juventus. Il tecnico dei bianconeri gradirebbe quindi rinnovare il contratto con il club ma ad una condizione: dar seguito al progetto di crescita della Vecchia Signora con investimenti ad hoc sul mercato, dopo il tonfo di gennaio e la trattativa sfumata con Kolo Muani. Le condizioni chieste dal tecnico al club per il rinnovo contrattuale.

La volontà del club

Anche la Juventus vuole costruire il proprio futuro attorno a Luciano Spalletti. La dirigenza bianconera, con Damien Comolli e Giorgio Chiellini in prima linea, ha più volte manifestato pubblicamente la volontà di proseguire il percorso con il tecnico. Lo stesso John Elkann avrebbe espresso apprezzamento per il lavoro svolto finora. Dopo settimane in cui l’allenatore aveva dribblato il tema contratto, è arrivata un’apertura chiara: il prolungamento fino al 2028 è ora un’ipotesi concreta.

Le condizioni dell’allenatore

Non si tratta quindi di una questione economica. Spalletti chiede piuttosto garanzie tecniche e progettuali. L’obiettivo è condividere con il club un piano ambizioso, capace di riportare la Juventus stabilmente ai vertici in Serie A e in Champions League. Secondo il tecnico, per competere ad altissimo livello serviranno rinforzi mirati: almeno un innesto di primo piano per ogni reparto.

Il mercato come punto chiave

Le operazioni invernali — con gli arrivi di Boga e Holm — non sono state particolarmente apprezzate ed è mancato l’acquisto di una prima punta, soprattutto in attesa del pieno recupero di Vlahovic. In estate, però, Spalletti si aspetta un ulteriore salto di qualità. La linea dovrà essere chiara: investimenti mirati e funzionali al progetto tecnico.

Incontro decisivo dopo Roma-Juve

Il primo confronto ufficiale sul rinnovo è previsto per la prossima settimana, dopo la sfida contro la Roma. Molto dipenderà anche dalla posizione in classifica e dalla corsa alla qualificazione in Champions: elementi che influenzeranno strategie e budget di mercato. Solo allora si potrà delineare con precisione il futuro della panchina bianconera e le reali ambizioni della società.

