Juventus, Spalletti mette alle strette Comolli: Salah dopo Alisson e Robertson, la richiesta di Elkann

Clamorosa indiscrezione: Spalletti chiama Momo, che ha dato l'addio al Liverpool. I due hanno già lavorato insieme a Roma, ma la concorrenza saudita spaventa

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La parola d’ordine di John Elkann è continuità. Si va avanti insieme, nonostante la mancata qualificazione in Champions League costerà alla Juventus circa 80 milioni di euro. Luciano Spalletti pensa già ai rinforzi per alzare il livello della rosa: sfumato Bernardo Silva, il nome nuovo è quello di Momo Salah. Anfield allo Stadium: la Signora si veste di rosso e accelera anche per Alisson Becker e Robertson. Il tecnico di Certaldo mette alle strette Comolli e spunta anche una precisa richiesta del numero uno di Exor all’ad.

Spalletti vara una Juventus formato Liverpool e chiama Salah

Proprio un anno fa, intervistato da France Football, Salah dichiarò: “Spalletti è il miglior allenatore che abbia mai avuto”. Considerando che nella sua carriera è stato guidato anche da tecnici del calibro di Mourinho e Klopp, si è trattata di una vera e propria investitura. E allora perché non provarci? Dopo l’esperienza condivisa alla Roma, Lucio sogna il bis sotto la Mole.

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A lanciare l’indiscrezione è La Repubblica, anche se – va ammesso – l’operazione sembra ai limiti dell’impossibile. Perché è vero che il 33enne attaccante egiziano ha già salutato Anfield dopo 442 presenze e 257 gol nonostante il contratto in scadenza nel 2027, ma poi bisogna fare i conti con l’ostacolo dell’ingaggio: in Inghilterra percepisce 25 milioni di euro a stagione. Proprio Spalletti rappresenta la principale carta della Juventus per convincere Momo, ma battere la concorrenza dell’Arabia Saudita non sarà affatto una passeggiata.

Anfield allo Stadium: Alisson più Robertson

Se in Italia Alisson viene dato sempre più vicino alla Juventus, a Liverpool non sono altrettanto convinti che il brasiliano lascerà la città dei Beatles. Innanzitutto perché l’ex portiere della Roma, che ai Mondiali difenderà i pali della Seleçao di Ancelotti, ha ancora un anno di contratto. E poi perché per i Reds sarebbe rischioso privarsi di un altro senatore dopo le partenze annunciate di Salah e Robertson.

Tradotto: Comolli dovrà essere particolarmente convincente per superare le resistenze del Liverpool. Al portiere classe 1992, che ha già lavorato con Spalletti in giallorosso, è stato proposto un contratto triennale con opzione per il quarto anno da 5 milioni di euro a stagione. Manca però ancora l’intesa con il club inglese, che non intende privarsi del sudamericano per meno di 15-20 milioni. Per il terzino scozzese Robertson, 32 anni e in scadenza di contratto, l’insidia principale è invece rappresentata dal Tottenham di De Zerbi, reduce da una salvezza conquistata all’ultima giornata.

Mercato Juventus: la richiesta di Elkann a Comolli

Avanti insieme, sì. Ma a una condizione: che tutti remino nella stessa direzione. Già, Comolli e Spalletti dovranno imparare a convivere, con ruoli destinati a essere ridefiniti. Come riferisce Tuttosport, Elkann avrebbe chiesto al manager francese di lasciare più spazio al tecnico, sia nella gestione del campo sia nelle strategie di mercato.

Dunque, sarà assecondata la richiesta di Lucio, che chiede maggiore voce in capitolo per rinforzare la rosa con innesti di alto livello. In questo scenario si inserisce la figura di Matteo Tognozzi, ds del Rio Ave sponsorizzato dall’allenatore che gode dell’apprezzamento di Chiellini. Già ex scout della Juve, potrebbe tornare – Milan e Roma permettendo – per pianificare il mercato al fianco di Spalletti.