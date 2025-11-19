Juventus, Spalletti non aspetta Brozovic in estate: ecco il regista che può arrivare subito

A gennaio il tecnico ha chiesto soltanto un centrocampista con caratteristiche ben definite, Comolli è al lavoro per accontentarlo: tre i nomi sul suo taccuino

Un solo colpo, ma funzionale alla sua Juventus: Luciano Spalletti è stato chiaro con la dirigenza bianconera in vista del mercato di gennaio, cerca un regista alla Marcelo Brozovic, che non si libererà però prima della prossima estate. Damien Comolli ha quindi individuato tre alternative al croato ex Inter.

Juventus, Luciano vuole un regista alla Brozovic

Luciano Spalletti è un tecnico aziendalista, nella sua carriera non ha mai fatto bizze per avere un determinato giocatore, ma si è sempre mosso in sintonia con il club che l’aveva ingaggiato. Anche alla Juventus il tecnico toscano ha avuto lo stesso approccio, tuttavia per il mercato di gennaio anche Spalletti ha espresso un desiderio: un regista “alla Brozovic”, capace di tenere palla sotto pressione e organizzare il gioco. Anzi, Spalletti vorrebbe proprio Brozovic. Il croato ex Inter, oggi in Arabia Saudita all’Al-Nassr, è però irraggiungibile in questa sessione invernale: ecco perché Damien Comolli ha già individuato delle alternative per accontentare Spalletti.

Xhaka, usato sicuro

La prima corrisponde ad un nome accostato al Milan nello scorso mercato estivo, quelli di Granit Xhaka, esperto regista svizzero del Sunderland, che si sta confermando ad alti livelli in Premier League. Il centrocampista cambierebbe aria per trasferirsi in una big come la Juventus, ma per convincere il club inglese Comolli dovrebbe sborsare più dei 15 milioni di euro che i Black Cats hanno speso in estate per prelevarlo dal Bayer Leverkusen. Ma con un’offerta attorno ai 20 milioni – non pochi per un 33enne – Xhaka potrebbe davvero arrivare alla Juventus per fare felice Spalletti.

La rivelazione della Liga

L’alternativa allo svizzero è un giocatore di tutt’altra prospettiva: si tratta di Rodrigo Mendoza, 20enne spagnolo rivelazione nella Liga con la maglia dell’Elche. Un centrocampista con qualità tecniche e personalità che farebbero comodo a Spalletti, ma anche con ampi margini di crescita: in questo caso la Juventus non avrebbe difficoltà a pagare i 20 milioni di euro chiesti dall’Elche. Si tratterebbe, però, di un regista chiamato a compiere un doppio salto mortale: passare da un club della provincia spagnola alla serie A e, per di più, in un top club come la Juventus.

La costosa soluzione Bernabé

A proposito di giovani, ci sarebbe un investimento dal rendimento sicuramente meno imprevedibile, ma per il quale la Juventus dovrebbe impegnarsi economicamente molto di più. Corrisponde al nome di Adrian Bernabé, 24enne regista del Parma che ben conosce la serie A e che ha già dimostrato tutte le sue doti nel nostro campionato. Il club emiliano, però, è stato piuttosto chiaro: Bernabé non partirà a gennaio per una cifra inferiore ai 35 milioni di euro. Comolli sarà disposto a versarli pur di accontentare Spalletti?