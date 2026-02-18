Juventus, Spalletti non basta più: lo sfogo di Del Piero, la resa di Ezio Greggio, quarto posto a rischio

Al di là degli errori arbitrali le lacune di Madama sono strutturali, l'ex ct non può fare miracoli: fallire la qualificazione alla prossima Champions

Solo lunedì sera Lele Adani asseriva che la Juventus giocava probabilmente il miglior calcio della serie A. Un paradosso a metà, perché i bianconeri visti a San Siro con l’Inter – ed anche in altre gare precedenti -avevano dato una dimostrazione di compattezza e forza ma non pochi vedevano la polvere sotto il tappeto e le lacune di una campagna acquisti sciagurata. Tutto questo è venuto fuori ieri a Istanbul. Il 5-2 del Galatasaray è una mazzata pesantissima sia per il prosieguo in Champions che dal punto di vista psicologico ed anche Spalletti è avvilito.

La delusione di Spalletti

In questi mesi l’ex ct le ha provate tutte, ha dato un gioco più funzionale alla squadra, ha rivalorizzato alcuni giocatori, ha visto anche i primi frutti con Koopmeiners ieri, ma la sua bravura non basta più. L’assenza di un grande centravanti, i problemi in difesa dove se manca Bremer crolla tutto, gli alti e bassi di Yildiz rendono Madama troppo vulnerabile. E torna la paura di fallire anche l’obiettivo quarto posto. Senza i soldi della prossima Champions sarebbe un fallimento totale.

Tredici gol presi nelle ultime 4 gare, il dato è allarmante e Spalletti lo sa: “In tutti i gol ci abbiamo messo del nostro. Per me la soluzione è quella di gestire la partita attraverso il possesso e il gioco. Questa sera non siamo stati bravi a gestirla e far vedere questa qualità. Oggi abbiamo fatto passi indietro sotto l’aspetto del carattere e delle personalità. Ora dobbiamo cambiare il registro”.

L’analisi amara di Del Piero

A Sky è lapidaria l’analisi di Del Piero: “Quando giochi ogni tre giorni partite che devi far bene o devi essere al massimo, è lì che si vede la reale potenzialità di una squadra e dove tu ambisci. La Champions League può finire subito? Forse non è il peggiore dei mali giocare una partita a settimana per questa Juventus”.

Lo sfogo di Ezio Greggio

Ancor più amaro il commento di Ezio Greggio. Il comico, noto fan bianconero, scrive su X/twitter: “Potrei ripubblicare uno dei miei post precedenti. Da anni la Juve fa campagne acquisti sbagliate e oggi si è visto. Fatichiamo in Campionato figuriamoci in Champion. Non abbiamo punte, non abbiamo difensori oltre ai 2 o 3 buoni titolari e sul centrocampo apriamo un dibattito. Un allenatore indiscutibilmente bravo come Spalletti se perde una colonna come Bremer per infortunio e sostituisce Cambiaso perché ammonito, si trova in difficoltà a costruire una difesa che regga. Ripeto: non si può campare solo sui miracoli di Yildiz. Mettiamoci il cuore in pace anche quest’anno. Comunque FORZA JUVE”

La rabbia dei tifosi

Fioccano anche le reazioni dei tifosi sui social: “Questa stagione sarà tutta sulle spalle della dirigenza che non è stata in grado di prendere una punta nel mercato invernale, il prossimo mese senza Vlahovic sarà determinate e probabilmente sancirà l’ennesimo fallimento stagionale” e poi: “Comunque è difficile vincere nel calcio senza un grande centravanti e un grande portiere” e anche: “In queste condizioni la Juve perderà contro Como e Roma finendo il campionato al settimo posto”.

C’è chi scrive: “La rosa è quello che è. Spalletti la fa funzionare in serie A perché il livello è modesto. Ma come si alza il livello del confronto emergono limiti che neanche lui può nascondere” e poi: “Nel secondo tempo la Juve non è di fatto scesa in campo.. Fuori Bremer è ricomparso il branco di scappati di casa che si vedeva in campo l’anno scorso. In cui ognuno riceve il pallone e con paura non sa a chi darlo e la passa agli avversari“, oppure: “La Juve non è presuntuosa, è scarsa. Fino a quando ne avevamo in campo 4-5 decenti le cose non andavano male. Piuttosto terribile la lettura di Spalletti che una volta in 10 non ha voluto arroccarsi per salvare il ritorno” e infine: “Sarà che metà rosa non è all’altezza? Che Bremer è troppo importante? Che se finiamo in 11 sarebbe meglio?”.