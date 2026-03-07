Juventus, Spalletti per rinnovare chiederà garanzie in difesa: spunta un Under 21

I bianconeri hanno deciso per la continuità tecnica. Il nodo è la il mercato, spunta anche un giovane italiano tra i nomi attenzionati.

Luciano Spalletti e la Juventus, un amore improvviso e per certi versi inaspettato e che pare destinato a durare ancora. Anche a prescindere dai risultati, che vedono Madama ancora lontana dall’obiettivo minimo del quarto posto. Tutto deciso, dunque? Non proprio, perché qualche perplessità ce l’ha proprio l’esperto tecnico di Certaldo che per apporre al propria firma sul prolungamento di contratto chiederà garanzie sul mercato. A tal proposito, in difesa il rinforzo potrebbe essere un giovane talento azzurro.

I rinnovi di Madama la premessa per un futuro solido

La Juventus combatte nel presente e si prepara al futuro. Lo definisce “corretto” nelle premesse Luciano Spalletti, evidentemente soddisfatto dei rinnovi di Yildiz e McKennie. Il prossimo step per il club bianconero riguarda proprio la figura dell’allenatore: serve continuità secondo Damien Comolli per tornare ad essere competitivi. E quindi non si può cambiare l’ennesimo tecnico, dopo i tentativi andati a vuoto con Motta e Tudor. Il calcio ci ha insegnato che quando le volontà delle parti collimano l’affare è destinato ad andare in porto.

La programmazione e il mercato al centro dei colloqui

Ma questa può rappresentare solo la base di partenza, alla quale poi ad andare ad aggiungere almeno altri 4-5 pezzi funzionali alla causa. E soprattutto in grado di portare del valore aggiunto. Su questo punto si soffermeranno i colloqui tra Luciano Spalletti e la dirigenza: i tempi non saranno lunghi perché la Juve ha necessità di programmare, che sia Champions oppure no. Vanno fatti i piani per entrambi gli scenari: alcune operazioni saranno possibili sempre e comunque, ad altre in caso negativo bisognerà rinunciare. Tutto, però, andrà concordato nei prossimi appuntamenti.

Porta e attacco ma non solo: Kayode è un reale obiettivo

Mercato decisivo, con tante questioni da sistemare. Porta e attacco sono due priorità evidenti, date le problematiche della coppia Di Gregorio-Perin e l’apporto pressoché nullo dei vari Openda e David. Ma la Juventus sa che dovrà fare anche altro. Dovrà arrivare un nuovo terzino destro, ad esempio. Le mire bianconere si sono concentrate su Michael Kayode, ex Fiorentina e attualmente in forza al Brentford. La valutazione economica del giocatore è di almeno 30 milioni (gli inglesi lo hanno pagato 18). Ecco, questo è uno dei casi in cui il quarto posto diventa determinante. Parliamo di un ragazzo giovane, 21 anni, ma già con buona esperienza. I radar della Vecchia Signora sono attivi.