Spalletti, Pisacane è solo l’ultimo della lista: da Allegri e Maldini, tutti i precedenti del “Luciano furioso”

Prima la lite con Mina, poi lo scontro con Pisacane: non è la prima volta che il tecnico toscano si rende protagonista di finali di partita accesi

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Nervi tesi, anzi tesissimi alla fine di Cagliari-Juventus. Luciano Spalletti e Fabio Pisacane si avvicinano per quello che dovrebbe essere il saluto di rito a fine partita e che invece si trasforma in uno scambio di parole piuttosto acceso. Il tecnico bianconero ha vissuto una serata particolarmente nervoso dopo aver avuto un confronto piuttosto duro anche nei confronti del difensore dei sardi Mina. E non è la prima volta in carriera che gli succede.

Il faccia a faccia con Maldini nel tunnel

I precedenti di Luciano Spalletti sono tanti, uno degli ultimi ha riguardato anche Paolo Maldini. L’episodio risale Napoli-Milan all’aprile 2023 ma in quella occasione non arriva al 90’ ma nel corso dell’intervallo: il tecnico è nel tunnel e discute con ila direttore di gara quando nella conversazione si inserisce anche Paolo Maldini. Ne nasce un faccia a faccia piuttosto acceso con parole molto dure e a fare da paciere in quella circostanza arriva Rafael Leao.

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Spalletti-Pisacane: cosa è successo dopo Cagliari-Juventus

Il duro confronto con Allegri

E’ evidente che il tecnico di Certaldo segue le partite della sua squadra con grande passione e quando la posta in palio è particolarmente alta, la tensione sale facilmente. Uno degli scontri più celebri è quello che lo vide protagonista insieme a Max Allegri dopo un Napoli-Juventus di settembre 2021. Gli azzurri conquistano la vittoria per 2-1 con Max che però si lamenta per le pressioni della panchina azzurra sul quarto uomo. Anche in questa occasione ne viene fuori un dialogo molto acceso e a intervenire per placare gli animi ci pensa Andrea Agnelli che allontana Allegri.

Non solo Mina, anche Ndicka finisce sotto accusa

L’ultimo precedente, prima della serata di Cagliari, solo qualche mese fa. L’occasione è Roma-Juventus di campionato e stavolta il confronto non è con il tecnico avversario ma con un giocatore come accaduto nel caso di Mina. Il difensore giallorosso Ndicka ha qualcosa da ridire nei confronti del toscano, vola qualche parola di troppo poi il giocatore della Roma prova a rasserenare la situazione andando a dare la mano al tecnico bianconero che però si rifiuta.