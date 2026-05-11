Juventus-Vlahovic, Spalletti preme per il sì: come è finita quando il tecnico ha chiesto il rinnovo di altri due bianconeri

Dopo il gol e la prestazione del serbo a Lecce l’allenatore è tornato a sottolineare la sua importanza, premendo per il prolungamento di contratto: Comolli si muove

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Luciano Spalletti preme per il rinnovo di Dusan Vlahovic: dopo il gol e la prestazione del serbo a Lecce il tecnico è tornato a fare pressione sul club perché trovi l’accordo sul contratto. E in due precedenti, la volontà dell’allenatore è già risultata decisiva.

Juventus, Spalletti preme per Vlahovic

Dusan Vlahovic ha impiegato una manciata di minuti per far capire alla Juventus quanto la sua assenza per infortunio sia stata pesante nella seconda parte della stagione: la rete nell’1-1 al Verona e il gol-lampo contro il Lecce – accompagnato poi da una prestazione da leader – fanno pensare che col serbo in campo la squadra di Luciano Spalletti avrebbe quantomeno ipotecato la Champions League con notevole anticipo. E lo stesso Spalletti, nel post-gara del via del Mare, ha sottolineato alla sua maniera il peso del serbo: “Fa tanto con la fisicità, e non solo con i tacchetti e le mosse…”, le parole dell’allenatore.

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I precedenti Locatelli e McKennie

Dipendesse da Spalletti, insomma, la Juventus si sarebbe già assicurata la firma di Vlahovic sul rinnovo di contratto: il tecnico sa, infatti, che sarebbe difficile per il club bianconero trovare di meglio sul mercato. La situazione tra le parti è attualmente in stallo, lo stesso Vlahovic è stato piuttosto evasivo sull’argomento nelle interviste di Lecce. Guardando a casi simili, però, i tifosi della Juventus possono ancora sperare.

Quando Spalletti ha chiesto il rinnovo di uno dei suoi giocatori, infatti, la Juventus si è poi mossa per accontentare il suo allenatore. È accaduto con Manuel Locatelli e poi con Weston McKennie, entrambi trattenuti con un aumento di ingaggio (considerevole quello dell’americano, da 2,5 a 4 milioni di euro l’anno).

La tentazione di Dusan

Per Vlahovic la situazione è ovviamente più complessa, perché la Juve vuole drasticamente ridurre lo stipendio del serbo, oggi pari a 12 milioni di euro. Tuttavia l’importanza del giocatore per Spalletti e l’indecisione dello stesso Vlahovic, tentato dall’idea di trasferirsi al Bayern o al Barcellona (che però non si sono ancora mosse concretamente) ma fortemente legato alla Juve, potrebbero alla fine aiutare il tecnico a vedere esaudita la sua richiesta.

La nuova idea della Juventus

Intanto la Juventus si muove. Dopo la partita di Lecce e l’elogio pubblico di Spalletti a Vlahovic la dirigenza ha contattato il padre-procuratore dell’attaccante, Milos, per un incontro chiarificatore. Durante il meeting, secondo la Gazzetta dello Sport, la Juventus potrebbe avanzare una nuova proposta: un contratto a ingaggio ridotto ma di breve durata, che consentirebbe al club di prendere tempo e a Vlahovic di rilanciarsi del tutto per poi presentarsi ad un top club con le credenziali di centravanti di prima fascia a livello europeo: uno standard non ancora raggiunto a causa degli infortuni e delle ultimi difficili annate in bianconero.