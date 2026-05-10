Juventus, Spalletti punge Comolli sul mercato: Elkann prende posizione. Nuova rivoluzione in vista?

Le parole del tecnico toscano dopo la vittoria con il Lecce non sono passate inosservate tra i tifosi bianconeri. Elkann si affida completamente a lui, cosa può succedere a fine stagione

Troppo presto, forse, per parlare di dissapori e tensioni. Ma di sicuro le parole pronunciate da Luciano Spalletti dopo la gara vinta contro il Lecce hanno messo in agitazione il mondo Juventus. La richiesta non soddisfatta di un attaccante di peso del tel tecnico toscano è sembrata a molti una puntura a Damien Comolli e c’è chi addirittura prevede un nuovo scossone tra i quadri societari della Vecchia Signora.

La puntura di Spalletti

Nel corso della conferenza stampa di Luciano Spalletti dopo la vittoria con il Lecce non è passata inosservata una battuta del tecnico toscano. Il riferimento è al mercato, forse ancora di più dopo il gol di Vlahovic che ha dimostrato ancora una volta tutta la sua importanza per i bianconeri, e l’allenatore ha lanciato quella che molti hanno letto come un attacco a Damien Comolli: “Quando sono venuto ad allenare qui ho detto che venivo volentieri alla Juventus ma chiedevo solo una cosa: il centravanti fisico. Poi a gennaio non si è comprato, non si è riusciti a trovarlo. Non faccio io il mercato, lo fanno altri”.

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La presa di posizione di John Elkann

La frase di Luciano Spalletti sul mercato ha avuto vasta eco sui social, i tifosi bianconeri hanno criticato aspramente il mercato della scorsa estate e le parole del toscano non sono passate inosservate. A tornare a parlare di Juventus è stato anche John Elkann, che da tempo sembra aver eletto in Luciano Spalletti il suo “alleato” ideale in casa bianconera e non si discosta da questo modo di pensare: “Abbiamo un allenatore come Luciano Spalletti che ha tanta esperienza. Avere la possibilità dopo questi anni estremamente difficili, di poter partire da una base forte è la migliore prospettiva per fare una squadra che ha tutte le caratteristiche che sono sempre state quelle che hanno fatto sì che la Juve vincesse”. Anche Comolli è stata una scelta del numero 1 di Exor ma è inevitabile che sul dirigente francese qualche discussione a fine stagione verrà fatta.

Nuova rivoluzione in vista?

Difficile pensare che la Juventus possa cambiare ancora una volta rotta, sul piano dirigenziale, alla fine di questa stagione anche se malauguratamente non dovesse arrivare una qualificazione in Champions che invece sembra a un passo. Damien Comolli ha ricevuto moltissime critiche per alcune scelte di mercato che si sono rivelate sbagliate, soprattutto per quanto riguarda l’attacco con David e Openda che non hanno mai convinto facendo pesare moltissimo l’assenza di Vlahovic. Le parole di Spalletti possono essere come un piccolo malumore nei confronti della dirigenza che però ha aggiunto anche Ottolini nel reparto che si occuperò del mercato della prossima stagione. Al momento dunque non sembra esserci una rivoluzione in vista ma nel mondo del calcio le cose possono cambiare in fretta.