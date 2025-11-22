Juventus, Spalletti rivela la reazione di Vlahovic ai cori razzisti ma intanto per il web ha già fallito anche lui

Il popolo bianconero sta perdendo le speranze anche nel valore aggiunto dell'ex ct: "Non si vede la sua mano ma sono tutti colpevoli"

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Un altro pareggio, con l’ultima in classifica, e la pazienza dei tifosi è finita. Dov’è la Juventus dominante che l’arrivo di Spalletti lasciava sperare? In cosa è diversa come solidità e rendimento da quella di Tudor? Se l’ex ct ha cambiato qualcosa a livello di modulo e uomini non sembra però aver trovato la chiave per riportare Madama in alto e i malumori dei fan iniziano ad essere sempre più rumorosi.

L’analisi di Spalletti

Il tecnico bianconero fa capire subito di non essere soddisfatto e a Dazn dice: “Siamo stati troppo scolastici nel primo tempo ed abbiamo commesso errori che non dobbiamo fare, dobbiamo alzare il livello anche se la Fiorentina è una buona squadra e Vanoli come sappiamo bene un buon allenatore. Io però non ho mai detto che avremmo vinto lo scudetto, ho solo detto che dovevamo lottare per lo scudetto. Il silenzio dei giocatori quando sono rientrati negli spogliatoi mi conferma che neanche loro sono contenti ma sono convinto che saprò far giocare meglio questa squadra”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La reazione di Yildiz

Yldiz doveva sparare “il colpo nella notte” ma ha deluso: “Lo abbiamo cercato poco e abbiamo fatto errori anche nei passaggi, Yildiz ha giocato centrale nel primo tempo e poi nel centrosinistra ma dobbiamo giocare più sulla punta e verticalizzare di più”. Per Vlahovic invece un sabato doppiamente triste per il diluvio di cori razzisti: “Ha carattere, più gli danno addosso e più reagisce in maniera positiva, ma non possiamo usare gli stadi per cose che non hanno a che fare con lo sport, non dobbiamo imbruttire lo sport più bello del mondo”,

I tifosi già stufi di Spalletti

Fioccano le reazioni: “Il problema non è l’allenatore, sono questi giocatori , questa rosa. Rosa scarsa con poca qualità . Personalità da cagasotto. Poca voglia di mangiare l’erba. Ad oggi non arriviamo nelle prime 4. Ed è giusto così” e poi: “Altri due punti buttati via e terzo pareggio di fila, anche se quel rigore NETTO non dato alla Juve grida vendetta” e anche: “Nessun progresso. Solita Juve e soliti problemi” e ancora: “La prima cosa che manca a questi giocatori prima ancora della tecnica è il carattere. Zero”, oppure: “Questa squadra è irrecuperabile, davvero. Ho perso tutte le speranze”.

C’è chi scrive: “Ma davvero qualcuno credeva che Spalletti potesse fare la differenza alla Juve ?? Oggi con l’ultima in classifica abbiamo giocato alla pari, confusione e palle perse. Vedrete che richiameranno Tudor” e poi: “Nessun passo avanti, nessun miglioramento, calciatori e staff tecnico a livello “oratorio”. Ennesima beneficenza fatta” e anche: “Si può dire che pure Spalletti non ci sta capendo una mazza con questo ammasso di pippe ? A questo punto era meglio tenersi Brambilla, perché cosi si brucia l’ennesimo allenatore senza cambiare nulla”, oppure: “Quando si capirà che il problema non è l’allenatore ma la società forse è dico FORSE torneremo a vincere” e ancora: “Aspettiamo con ansia il momento in cui Spalletti si deciderà a mettere mano su sta squadra! Anche basta!!!”.

Il web è scatenato: “La Juve non arriverebbe quarta neppure se l’ allenasse Guardiola o Lippi 2006. Il proprietario continua a cambiare allenatori e dirigenti come se il problema fossero loro e non ha un amico che gli dica che invece il problema è lui” e poi: “A me fa ridere che Openda e David entrano sempre insieme…Non beccano una palla manco se li pagano! Cmq ottimi cambi…complimenti a Spalletti! Io non ho più parole anche quelli bravi sono diventati brocchi!” e anche: “Siamo in un tunnel di cui non si vede la fine. Disastro su tutti i fronti, in campo e fuori. Squadra e società semplicemente raccapriccianti. Forse la seconda peggio della prima” e infine: “Cacciateli tutti. Dirigenza. Allenatore. Prima Squadra. Giochiamo con la primavera”