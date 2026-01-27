Spalletti, doppia replica a Conte: prima il video sui social (con gaffe), poi la battuta al veleno in conferenza

L’allenatore della Juventus pubblica un video per negare di aver definito il Napoli “ex campione d’Italia” ma viene smentito dal web. Poi torna sul tema davanti ai giornalisti

Antonio Conte chiama, Luciano Spalletti risponde: alla vigilia di Monaco–Juventus, il tecnico bianconero ha replicato due volte – sui social, lasciandosi però andare a una gaffe, e in conferenza stampa – al collega del Napoli, che l’aveva bacchettato per la definizione di “ex campioni d’Italia” data degli azzurri.

Juventus, Spalletti replica a Conte sugli “ex campioni”

Antonio Conte non ha preso bene la definizione di “ex campioni d’Italia” che Luciano Spalletti aveva dato dei giocatori del Napoli domenica sera, dopo il successo della sua Juventus sugli azzurri all’Allianz Stadium. E dopo l’attacco di oggi di Conte, Spalletti ha replicato due volte, la prima delle quali attraverso i social. Sul suo profilo Instagram il tecnico toscano ha pubblicato l’intervista concessa alla Rai dopo il 3-0 al Napoli, nel probabile tentativo di negare di aver definito gli azzurri “ex campioni”. “Davanti avevamo i meglio di tutti, i campioni d’Italia”, dice infatti Spalletti in un passaggio delle dichiarazioni alla Rai.

La gaffe sui social

Involontariamente o meno, però, con l’intervista ripubblicata su Instagram Spalletti ha finito col commettere una gaffe. Subito dopo il suo post, infatti, sui social – soprattutto quelli frequentati dai tifosi del Napoli – hanno iniziato a circolare le immagini della conferenza stampa post-gara dell’Allianz Stadium: e in questo video, davanti ai giornalisti, Spalletti definisce effettivamente i partenopei proprio come “gli ex campioni d’Italia”. Insomma, se il video pubblicato su Instagram voleva essere un tentativo per discolparsi, allora l’obiettivo è stato completamente fallito.

La battuta al veleno su Conte

Sarà forse anche per questo motivo che nella conferenza stampa della vigilia di Monaco-Juventus, ultima gara della fase a gironi di Champions League in programma domani sera al Louis II, Spalletti ha adottato un altro approccio alla vicenda. Interrogato da un cronista che gli chiedeva di commentare le parole di oggi di Conte, l’allenatore della Juventus se n’è uscito con una battuta al veleno e ha poi tentato di chiudere l’argomento. “Conte? Lì per lì pensavo fosse l’intelligenza artificiale, poi mi sono reso conto che era vero – la stoccata di Spalletti -. Ma spererei che in conferenza si abbiano temi diversi, temi da Champions League”.

Turnover col Monaco

Quanto ai temi tattici della partita di domani, Spalletti ha annunciato turnover, senza però chiarire quale sarà la formazione della Juventus. “È possibile che faccia riposare i diffidati – ha detto l’allenatore – ma devo fare ancore delle valutazioni per la formazione. Su Yildiz non dico nulla, Kalulu gioca. Però bisogna stare attenti con Bremer perché Gatti non ha i 90’ minuti. Giocheranno Openda davanti e Koopmeiners a centrocampo”.