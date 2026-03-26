Juventus, Spalletti "richiama" gli ex: la carica dei parametri zero per puntare allo Scudetto

Alisson, Rudiger e Pellegrini hanno tutti lavorato con il tecnico bianconero: il portiere ha ancora un anno di contratto con il Liverpool, gli altri due si potrebbero liberare a zero a giugno

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Nell’attesa di conoscere il futuro europeo, il calciomercato deve pur cominciare. Perché la Juventus potrebbe anche non qualificarsi per la prossima Champions League, il che vorrebbe dire una cinquantina di milioni in meno. Ma se si vorranno seguire i dettami di Spalletti, la squadra andrà comunque rinforzata.

Juventus, occhio alle occasioni

Ed ecco che il mercato delle occasioni, o per meglio dire dei parametri zero, torna prepotentemente di moda: non mancano giocatori validi, in cerca di riscatto o di una chiusura gloriosa di carriera. La presenza di Luciano Spalletti, potrebbe rappresentare per qualcuno uno stimolo in più nello scegliere di vestire la casacca bianconera, in particolare per quelli che hanno già lavorato con il tecnico toscano.

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Spalletti fa tre nomi

La Juventus si prepara a migliorare la rosa con innesti di qualità: non una rivoluzione, ma un intervento di profondo restyling. Profili di qualità ma sostenibili, tra opportunità e contratti in scadenza. Sono tre i nomi emersi nelle ultime giornata, tutti collegati in qualche modo a Spalletti: si tratta di Alisson Becker, Antonio Rüdiger e Lorenzo Pellegrini. Tutti hanno già lavorato con lui ai tempi della Roma.

Di Gregorio, futuro agli sgoccioli

Il futuro di Michele Di Gregorio, ormai retrocesso a panchinaro, appare sempre più incerto. La sua permanenza a Torino oltre questa stagione è tutt’altro che sicura, e la Juventus sta valutando diversi profili. Il preferito di Spalletti resta Alisson, portiere del Liverpool che ha un altro anno di contratto.

Alisson il preferito di Spalletti

Tuttavia, davanti a un’offerta convincente (intorno ai 15-20 milioni), i Reds potrebbero anche considerare la cessione per evitare di perderlo a parametro zero l’anno successivo, e considerando gli ottimi rapporti esistenti tra le due società, l’affare non sembra impossibile. La Juventus ha necessità assoluta di un portiere affidabile e di livello, e Alisson ha tutte le caratteristiche adatte.

Rudiger il sogno in difesa

In difesa il principale desiderio di Spalletti sarebbe Antonio Rudiger, che ha il contratto in scadenza con il Real Madrid. Il centrale tedesco non ha ancora rinnovato, anche se ultimamente ha lasciato filtrare messaggi di apertura verso il club spagnolo. Il Real, inizialmente, sembrava pronto a lasciare andare il giocatore, a causa delle condizioni fisiche non sempre ottimali del tedesco che a inizio marzo ha spento 33 candeline.

Il Real Madrid non molla Rudiger

Ma sul valore del giocatore non si discute, sebbene il suo stipendio attuale sarebbe al di fuori dei parametri imposti da Comolli. Nelle ultime settimane però sono aumentate le possibilità di un rinnovo per Rudiger, dato che i vertici del Real lo considerano come la chioccia adatta per far crescere giovani difensori come Huijsen e Raúl Asencio.

Pellegrini nel mirino della Juventus

A centrocampo il terzo nome è quello di Lorenzo Pellegrini, attuale capitano della Roma in scadenza a giugno 2026. E’ molto probabile che a fine anno saluterà la Roma: 29 anni, nel pieno della carriera e protagonista di un campionato non proprio esaltante agli ordini di Gasperini, Pellegrini potrebbe rappresentare un innesto di qualità e di esperienza al pacchetto centrale bianconero. Può giocare mezz’ala, alle spalle di una punta o anche attaccante esterno, duttilità da sempre molto gradita a Spalletti.