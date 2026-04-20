Juventus, Spalletti rimprovera Ferrara dopo show sulla camomilla e Gianni Morandi

Il tecnico bianconero invita alla calma sul futuro della Juventus, elogia il gruppo dopo la vittoria sul Bologna e scherza con Ferrara e su canzoni di Morandi

“Stiamo tutti calmini”. Luciano Spalletti – fresco di rinnovo in bianconero – già a pochi attimi dalla sfida contro il Bologna ha preferito restare guardingo e spegnere tutti i possibili discorsi sull’eventuale scudetto bianconero nella prossima stagione. Nel post gara, dopo la vittoria per 2-0 sugli emiliani, il tecnico di Certaldo ha poi avuto un altro siparietto in diretta, dopo quello a DAZN con Ciro Ferrara.

Lo show di Spalletti nel pre-gara

Il primo show della serata di Spalletti era arrivato nel pre-gara quando il tecnico ha ribadito: “Stiamo calmini tutti, se perdiamo una partita si dice “non si può lottare, siamo fuori, le percentuali di punti”, poi se si vince una partita si pensa a vincere il campionato il prossimo anno. Stiamo calmi, perché poi tutte queste pressioni girano anche per i calciatori della Nazionale e via dicendo, vengono determinate dai discorsi che facciamo. E io che faccio? Vado a parlare del prossimo anno? Stiamo calmi, una bella camomilla ogni tanto prima di andare a letto”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il siparietto con Ferrara in diretta

Sempre nel pre-gara Juventus-Bologna, non è mancato poi anche momento di leggerezza quando Spalletti si è rivolto a Ciro Ferrara con una battuta che ha sorpreso lo studio televisivo: “Mi raccomando… tenetemelo a bada, perché lui è uno scavalca recinti di quelli feroci”.

Spalletti aggiunge poi la stoccata finale: “Non mi permetto di criticare uno come te, uno con il tuo passato calcistico, le tue conoscenze, il tuo equilibrio. Tu hai fatto il calciatore, il commentatore e l’allenatore. Mi hai mandato via tu dalla Roma, io me lo ricordo bene”. Spalletti si riferiva ad un episodio di 17 anni fa: il 30 agosto 2009 si è disputata Roma-Juventus e i bianconeri, con Ferrara in panchina, vinsero 3-1. Due giorni dopo Spalletti si assunse la responsabilità del ko e di un avvio di campionato negativo (zero punti in due giornate) rassegnando le dimissioni.

La battuta sulle canzoni di Gianni Morandi

Ai microfoni di Sky Sport, questa volta nel post partita Juventus-Bologna, mentre venivano mostrate le immagini dell’esultanza dei calciatori al momento del gol di Khéphren Thuram, Spalletti ha commentato con una battuta: “L’esultanza dei giocatori? Chi è che hanno imitato? Gianni Nazar, un cantante francese? E chi è? Io conosco Gianni Morandi e Gianna Gianna Gianna…”