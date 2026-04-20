Juventus, Spalletti rimprovera Ferrara dopo show sulla camomilla e Gianni Morandi

“Stiamo tutti calmini”. Luciano Spalletti – fresco di rinnovo in bianconero – già a pochi attimi dalla sfida contro il Bologna ha preferito restare guardingo e spegnere tutti i possibili discorsi sull’eventuale scudetto bianconero nella prossima stagione. Nel post gara, dopo la vittoria per 2-0 sugli emiliani, il tecnico di Certaldo ha poi avuto un altro siparietto in diretta, dopo quello a DAZN con Ciro Ferrara.
- Lo show di Spalletti nel pre-gara
- Il siparietto con Ferrara in diretta
- La battuta sulle canzoni di Gianni Morandi
Lo show di Spalletti nel pre-gara
Il primo show della serata di Spalletti era arrivato nel pre-gara quando il tecnico ha ribadito: “Stiamo calmini tutti, se perdiamo una partita si dice “non si può lottare, siamo fuori, le percentuali di punti”, poi se si vince una partita si pensa a vincere il campionato il prossimo anno. Stiamo calmi, perché poi tutte queste pressioni girano anche per i calciatori della Nazionale e via dicendo, vengono determinate dai discorsi che facciamo. E io che faccio? Vado a parlare del prossimo anno? Stiamo calmi, una bella camomilla ogni tanto prima di andare a letto”.
Il siparietto con Ferrara in diretta
Sempre nel pre-gara Juventus-Bologna, non è mancato poi anche momento di leggerezza quando Spalletti si è rivolto a Ciro Ferrara con una battuta che ha sorpreso lo studio televisivo: “Mi raccomando… tenetemelo a bada, perché lui è uno scavalca recinti di quelli feroci”.
Spalletti aggiunge poi la stoccata finale: “Non mi permetto di criticare uno come te, uno con il tuo passato calcistico, le tue conoscenze, il tuo equilibrio. Tu hai fatto il calciatore, il commentatore e l’allenatore. Mi hai mandato via tu dalla Roma, io me lo ricordo bene”. Spalletti si riferiva ad un episodio di 17 anni fa: il 30 agosto 2009 si è disputata Roma-Juventus e i bianconeri, con Ferrara in panchina, vinsero 3-1. Due giorni dopo Spalletti si assunse la responsabilità del ko e di un avvio di campionato negativo (zero punti in due giornate) rassegnando le dimissioni.
La battuta sulle canzoni di Gianni Morandi
Ai microfoni di Sky Sport, questa volta nel post partita Juventus-Bologna, mentre venivano mostrate le immagini dell’esultanza dei calciatori al momento del gol di Khéphren Thuram, Spalletti ha commentato con una battuta: “L’esultanza dei giocatori? Chi è che hanno imitato? Gianni Nazar, un cantante francese? E chi è? Io conosco Gianni Morandi e Gianna Gianna Gianna…”