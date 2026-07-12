“Sicuramente l’andamento è lento. La Juve paga le gestioni precedenti, dove ha speso tantissimo, mentre i risultati non sono stati all’altezza. Sono stati pagati fior di milioni giocatori mediocri che adesso sono sul groppone e risultano invendibili. Penso a Zhegrova, Openda, David, Cabal, Koopmeiners. Diventa difficile per il neo arrivato Giovanni Carnevali mettere mano al portafoglio senza i soldi della Champions, rinforzare la squadra con a peso morto 5/6 giocatori che non rientrano nei piani e sono stati pagati tanto di cartellino, quindi non si possono neanche svendere, perché genererebbero minusvalenze di bilancio. Questi sono i motivi che rallentano la Juve, se non fanno delle uscite, non hanno molta liquidità. Chiaramente, al contempo, Luciano Spalletti si aspetta rinforzi importanti. Dunque, la situazione non è semplice”.

I nomi sono quelli che conosciamo tutti: Emiliano ‘Dibu’ Martinez e Randal Kolo Muani . Ma le trattative procedono a rilento e il tecnico di Certaldo viene segnalato dai quotidiano sportivi come preoccupato.

“Per Kolo Muani il problema è stato il Milan. Dopo aver venduto Gonçalo Ramos per oltre 70 milioni di euro, il Paris Saint-Germain non può cedere il francese per 40 milioni, non c’è tutta questa differenza di valore tra i due. Nonostante la pessima annata al Tottenham, la sua valutazione si avvicina ai 55 milioni, mentre la Juve è arrivata ad offrirne 38, tra prestito e obbligo di riscatto. Bisognerà capire se la volontà del giocatore, che vuole tornare a Torino, e i rapporti nuovamente sereni tra i club faranno abbassare la richiesta. Anche perché i bianconeri non spenderanno mai quella cifra per Kolo Muani. Poi, fa certamente sorridere il fatto che da due anni non si conoscano altri attaccanti dalle parti della Continassa. Giuntoli lo portò alla Juve nel gennaio 2025, Comolli lo ha cercato invano nell’estate successiva e nel gennaio del 2026 e, adesso, Carnevali è tornato all’attacco. Da quattro sessioni di mercato si ruota sempre intorno a questo giocatore”.

Dibu Martínez alla Juventus: accordo con il giocatore, non con l’Aston Villa

Discorso diverso, invece, per la porta con Dibu Martinez candidato numero uno per prenderne possesso.

“Il Mondiale rallenta le cose, il portiere è concentrato sull’Argentina. L’entourage del giocatore ha l’accordo con la Juve per un contratto triennale da 5.5 milioni di euro netti a stagione, il problema è la valutazione dell’Aston Villa. In questo caso, capisco la strategia della Juve che non vuole spendere tanto per un calciatore che compirà 34 anni quest’anno. E, dunque, non recupererà mai i soldi investiti per il cartellino. Gli inglesi sono partiti da 20 milioni, sono scesi a 15, ma non basta. I I bianconeri non voglio andare oltre 6-7 milioni. Purtroppo, un po’ tutte le squadre italiane hanno problemi economici, un po’ come il titolo di una vecchia canzone dei Righeira, ‘No tengo dinero’. Tutte fanno fatica, solo il Milan ha chiuso un acquisto di spessore, per il resto solo operazioni di contorno”.

Vlahovic resta un’opzione: la Juve lo valuta a condizioni diverse

Last, but not least, la questione Dusan Vlahovic, ancora senza una squadra dopo la scadenza di contratto con la Juve del 30 giugno scorso. E le voci di una possibile permanenza a Torino continuano a rincorrersi.

“Vlahovic qualche segnale l’ha mandato e a Spalletti non dispiacerebbe la sua permanenza. Mettiamo che prendano Kolo Muani, comunque servirebbe un altro attaccante, visti i tanti impegni stagionali. E il serbo lo conoscono molto bene. Il problema, però, anche qui è di soldi: se la richiesta del suo entourage è di 15 milioni alla firma e commissioni in doppia cifra, non si potrà mai fare. Se, invece, abbassassero le richieste, la pista potrebbe riaprirsi. Va detto anche che non mi pare ci sia la fila per Vlahovic. Besiktas a parte, dalla Liga e dalla Premier League non si stanno affannando per prenderlo. Ma per restare alla Continassa dovranno abbassare, e di molto, le pretese”, ha concluso Schira a Virgilio Sport.