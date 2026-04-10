Juventus, il messaggio di Spalletti alla squadra dopo il rinnovo: la firma si trasforma in un’arma per la Champions

Il tecnico ha trasformato il giorno del suo prolungamento di contratto in un’occasione per compattare il gruppo in vista dello scatto finale per il quarto posto

Luciano Spalletti e la Juventus hanno ufficializzato oggi il prolungamento di contratto del tecnico, esteso fino al 2028. L’allenatore, però, non si è accontentato del prestigioso rinnovo e con una mossa precisa ha trasformato la giornata speciale in casa bianconera in un’occasione per compattare la squadra in vista dello scatto finale per conquistare un posto in Champions League.

Juventus, Spalletti rinnova fino al 2028

Il rinnovo con la Juventus fino al 2028, ufficializzato oggi dal club bianconero, evidentemente non bastava a Luciano Spalletti. Il tecnico ha così approfittato della giornata speciale in casa Juve, a lui dedicata, e da maestro del team building ha trasformato la firma sul nuovo contratto in un occasione per rafforzare l’unione tra sé e i suoi giocatori. Il tutto con una scelta precisa, accompagnata poi da un messaggio dal tono emozionale.

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La mossa di Spalletti

Dopo la firma, infatti, Spalletti ha infatti pensato di dare ai suoi giocatori la notizia del rinnovo prima che la società desse l’ufficialità sui suoi canali di comunicazione. Il perché di questa mossa è possibile comprenderlo dalle parole che l’allenatore ha utilizzato per dare la notizia ai calciatori bianconeri. Spalletti prima spiega di aver risposto alla prima chiamata della Juventus senza indugi perché voleva rendersi conto “di cosa fosse la Juventus da dentro, di cosa foste voi, perché ero rimasto impressionato a vedervi da fuori e mi piaceva il fatto di entrare nel vostro spogliatoio e allenarvi”.

Il messaggio ai giocatori

Poi il messaggio mantiene toni emotivi, ma Spalletti li utilizza per enfatizzare il concetto di squadra. Il tecnico spiega di aver trovato “un gruppo forte e voglioso di stare insieme, quasi come se foste tutti dentro la stessa maglia. Ogni volta che vi vedo vedo la Juve”. Di qui la scelta di rivelare la firma sul rinnovo in anteprima ai giocatori diventa un modo per rafforzare il legame tra tecnico e squadra in vista dell’obiettivo Champions fa inseguire: “Voglio che lo sappiate prima voi, prima che venga fuori – ha detto Spalletti ai bianconeri – ve lo dico oggi e naturalmente abbiamo davanti delle sfide da fare. Ma sono convinto che insieme a voi diventeranno delle belle sfide perché le affronterò con la vostra disponibilità e la vostra forza come avete sempre fatto”.

Il legame coi tifosi

Infine, il tecnico ha ricordato l’altro legame chiave per la Juve, quello con i suoi tifosi. “È chiaro che c’è la responsabilità di quella che è la grandezza del club, perché noi dobbiamo rendere orgogliosi quei milioni di tifosi che appartengono a uno dei più bei club, a uno dei più grandi club a livello mondiale”, aggiunge il tecnico. Dopo le romanticherie, in chiusura di discorso Spalletti torna uomo di campo e allenatore implacabile: “Ora naturalmente ci si leva dai c…, detto bene. E voi ci fate allenare, va bene? Andiamo, dai, forza allenarsi!”.

Le parole di Comolli

La notizia del rinnovo di Spalletti è stata poi seguita dalle parole del d.g. Damien Comolli. “È stato subito chiaro a tutti che Luciano fosse la persona giusta per guidare la squadra in un percorso di crescita”, le parole del dirigente nel comunicato della società. “Abbiamo dunque deciso di proseguire insieme oltre la durata del contratto precedentemente concordata perché riteniamo che stabilità e continuità siano due pilastri essenziali per il successo futuro”, si conclude la nota.