Juventus, Spalletti firma il rinnovo: Elkann interviene in prima persona. Ma il futuro di Lucio passa dal mercato

Il tecnico, secondo Tuttosport, ha messo nero su bianco l’accordo con il club fino al 2028 per 6 milioni di euro a stagione. Una decisione su cui c’è la firma di Elkann ma ora il mercato diventa decisivo

La Juventus ha scelto Luciano Spalletti e il tecnico di Certaldo sembra aver messo definitivamente nel cassetto le sue passate esperienze, in particolare quella al Napoli. Si continua insieme fino al 2028, almeno stando a quanto riporta il contratto, che il tecnico toscano avrebbe firmato con la Vecchia Signora. Ma ora comincia una partita completamente diversa.

Spalletti: le cifre del rinnovo

Luciano Spalletti sarà il tecnico della Juventus fino al giugno del 2028. E’ questa l’indicazione che emerge dal contratto che l’allenatore toscano avrebbe sottoscritto con il club bianconero. L’indiscrezione sembra piuttosto fondata visto che arriva da Tuttosport, il quotidiano sportivo che più di tutti è vicine alle cose della Vecchia Signora. Accordo fino al 2028 e ingaggio da 6 milioni di euro a stagione. Una scelta chiara e perentoria dopo una trattativa che è iniziata già da qualche tempo. “Lucio” sembra aver messo da parte ogni remora derivante dal suo passato, in particolare quello con il Napoli e abbraccia la nuova avventura consapevole che ora i giudizi su di lui potrebbero diventare anche più severi se i risultati non dovessero arrivare.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La “firma” di Elkann sull’accordo

L’avvio di stagione difficile con Tudor preceduto da un’estate turbolenta poi l’arrivo di Spalletti: la Juventus ha vissuto ancora una volta mesi complicati. Il tecnico croato, dopo aver fatto da traghettatore dopo l’era Thiago Motta, sembrava destinato a un addio alla fine della scorsa stagione. Sembrava tutto pronto per un ritorno in pompa magna di Antonio Conte prima di una clamorosa retromarcia che ha sicuramente creato scompiglio nei piani. Poi l’arrivo di Luciano Spalletti che sembra aver portato un’ondata di entusiasmo a tutto l’ambiente. Una scelta quella del tecnico di Certaldo su cui c’è anche la firma di John Elkann. Il presidente di Exor si è sempre tenuto in disparte riguardo le scelte di campo e tecniche, ma sul tecnico toscano sembra aver fatto un’eccezione decisa. In più di un’occasione sono arrivate testimonianza di stima per Spalletti che per la proprietà deve aprire un nuovo ciclo a Torino.

Il mercato è la chiave del futuro

Ora bisogna far asciugare l’inchiostro sul contratto, poi dare tutto nello sprint finale per assicurarsi un posto nella prossima Champions League. Ma a decidere davvero il futuro della Juventus sarà il mercato. E’ evidente, anche stando a quello che raccontano le voci di dentro, che la decisione sul rinnovo di Spalletti sia stata condizionata anche a una serie di richieste di garanzie tecniche. Il giudizio sulle ultime sessioni di mercato è decisamente poco lusinghiero. Spalletti si è trovato a gestire una squadra costruita per altri, e ora che il suo lavoro verrà giudicato sin dall’inizio vuole una rosa a sua immagine e somiglianza. I primi conti, stando sempre a quanto rivelano gli esperti, potrebbero essere Alisson Santos che sembra essere fuori dai progetti del Liverpool e Ederson dell’Atalanta. Ma c’è da mettere mano e in maniera importante all’attacco. La situazione Vlahovic resta da risolvere, così come le possibili cessioni di David e Openda.