Il tecnico nel mirino delle critiche ma il n.1 di Exor viene considerato il principale responsabile di tanti anni di buio: il ko con la Lazio fa esplodere il mondo dei social

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

La Juventus non c’è più. Non ha un’anima, non ha un gioco. Spalletti va a tentoni provando quasi alla cieca cambi di modulo e di giocatori ma il jolly – almeno in campionato – non esce mai. Il day after il mortificante 0-3 con la Lazio è caccia al colpevole. Non si salvano i giocatori, incapaci di reagire, non si salva il tecnico che ha perso il polso dela squadra e non sa uscire dal tunnel ma il sentimento che predomina è la nostalgia per Andrea Agnelli assieme alla bocciatura totale per la gestione di John Elkann.

Tanti cambi in pochi anni

Da quando Andrea Agnelli non è più nella Juve i bianconeri hanno vinto solo una coppa Italia con Allegri e sono entrati in un tunnel buio in cui invano hanno provato a far luce i vari Giuntoli, Thiago Motta, Tudor, Comolli, Carnevali e Spalletti. Elkann ha cambiato praticamente ogni anno, sperando di trovare le persone giuste e ricordando l’obbligo morale per una squadra come la Juve di eccellere. Invano.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

I numeri di Spalletti

Spalletti sta facendo peggio di Tudor e Motta. La sua Juve è ottava a -8 dalla vetta, sotto Frosinone e Cagliari. L’ex ct ha aperto la crisi con parole chiare (“la squadra mi segue? Fino a ieri avrei detto sì, oggi non lo so”) e rischia seriamente anche lui di chiudere in anticipo la stagione per come si stanno mettendo le cose. Nell’attesa messianica di Conte, però, nel ciclone delle critiche ci va soprattutto Elkann secondo i tifosi.

La rabbia dei tifosi

Fioccano i commenti sui social: “C’è una proprietà assente e un allenatore distante dalla squadra. La soluzione non sarà mai quella che incide su uno solo dei fattori, gli ultimi 6 anni lo dimostrano” e poi: “Questioni di spogliatoio messe in piazza dai giocatori e nelle difficoltà non c’è un dirigente che vada ai microfoni..” e anche: “Unica soluzione Andrea Agnelli o un presidente degno tipo Del Piero che sanno cosa vuol dire indossare questa maglia …punto …Conte la ciliegina!”

C’è chi scrive: “Da 9 Scudi di fila a 7 anni senza Vincere. Da obiettivo 4 Stella Al 6 posto. Dal 5 Brand al Mondo al 3 Brand in Italia. Da Società modello a un Circo. Da Vincere unica cosa che conta ad abituarsi alla Mediocrità. Cosa eravamo, cosa siamo diventati. Come ci hai ridotto Elkann” e poi: “Quale è dunque il piano di Elkann, retrocedere? Vivacchiare a ridosso del 10 posto? Vergogna” e anche: “Fino a quando sarà Elkann il padrone, la Juventus non sarà Juventus. E, personalmente, non riesco più a tifare come prima. È un qualcosa di lontano, superficiale, quasi assente quello che sento per questa “squadra” e questa “societá”…”, oppure: “Il problema della Juventus è Elkann non Spalletti, se guardate la Ferrari è lo stesso problema, vada a giocare al circolo del golf, tennis e polo a cavallo forse di quello è intenditore…”

Il web è scatenato: “Puoi cambiare tutti gli allenatori che vuoi finché c’è Elkann sarà sempre così. La Ferrari non insegna nulla? Il problema è solo lui. Ci ha venduto nel 2006, ci ha venduto qualche anno fa e continua” e poi: “John Elkann non è riuscito a distruggere la Juventus con calciopoli, ha fatto “l’errore” di farla gestire dal cugino che è diventato l’Agnelli più vincente nella storia. Stavolta ha deciso di non fallire” e infine: “Un proprietario vergognoso che se volesse il bene della Juventus dovrebbe vendere le quote a chi la ama veramente e che s’è messo a disposizione per far tornare la squadra dove le compete”