Juventus, Spalletti scende in campo: contatto telefonico con Bernardo Silva. E Lewandowski ha detto sì ai bianconeri

Il tecnico ha chiamato direttamente il portoghese del Manchester City per convincerlo a vestire la maglia bianconera, mentre il centravanti polacco preferirebbe il club di Torino rispetto al Milan

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Se si muove direttamente l’allenatore, vuol dire che non è una semplice trattativa, ma una precisa esigenza per far tornare la Juventus al livello che le compete. Come riporta la Gazzetta dello Sport, Luciano Spalletti ha formulato il numero di Bernardo Silva.

Spalletti-Bernardo Silva, contatto

Motivo? Convincerlo ad abbracciare la causa bianconera, illustrandogli un progetto tecnico nel quale sarebbe centrale. Va da sé che la telefonata di Spalletti intende anche mettere la Juventus in pole position per un giocatore di classe ed esperienza, che non ancora 32enne ha ancora tanto da dare al calcio. E il regime di svincolo che si avvicina lo rende ancora più appetibile.

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Juventus, Bernardo Silva verso il sì

Bernardo Silva non è indifferente né alla Juventus né al richiamo di un tecnico di esperienza e carisma come Spalletti. Discorsi, riflessioni, reciproci complimenti dentro una telefonata. La Juventus è in prima fila, ma naturalmente non è la sola. Bernardo Silva vedrebbe di buon occhio anche un trasferimento a Barcellona, dove risiede parte della sua famiglia: qui la partita si giocherà a colpi di proposte di ingaggio, fermo restando il desiderio del giocatore di misurarsi con il campionato spagnolo o con quello italiano.

Come cambia la Juventus con Bernardo Silva

Ma come giocherebbe la Juventus con Berardo Silva? Di sicuro il livello tecnico aumenterebbe, e garantirebbe quella dose di personalità ed abitudine al successo che, ad oggi, manca. Il portoghese è un jolly di tecnica e qualità, di visione e saggezza tattica. In origine attaccante esterno ai tempi del Monaco, ha progressivamente accentrato la sua posizione: può giocare dietro una o due punte, ma sa fare anche il regista o la mezz’ala.

Bernardo Silva, tentazioni arabe e americane

Alla Continassa sanno che per operazioni così il tempo vale oro e che per arrivare primi all’obiettivo ogni virgola deve essere al posto giusto. Non mancano le tentazioni arabe e della Mls, ma Bernardo Silva non è il classico pensionato di lusso: 32 anni da compiere, fisicamente integro, è un giocatore ancora nel pieno della sua maturità. Per andare a svernare in tornei così poco competitivi, c’è ancora tempo.

Juve, c’è anche Lewandowski

Discorso che vale anche per Robert Lewandowski: anche in questo caso Spalletti, come riporta Tuttosport, si sarebbe esposto in prima persona esprimendo un deciso sì all’operazione che potrebbe portare il centravanti polacco in bianconero. Unica precondizione posta dal giocatore, l’accesso in Champions League.

Lewandowski ha detto sì alla Juventus

Secondo quanto riportano dalla Spagna, Lewa sarebbe orientato a scegliere la Juventus rispetto al Milan, che pure ha avvicinato il giocatore. Domenica scorsa Pini Zahavi era a Milano per assistere all’emozionante Milan-Juventus, ma soprattutto per incontrare emissari dei due club. E il primo incontro con la dirigenza bianconera sembrerebbe essersi concluso positivamente: sul piatto c’è un contratto di un anno a 6 milioni più una serie di bonus, legati al raggiungimento di determinati risultati sportivi. Deciderà Robert, e per ora sembra che sia orientato a mettere le strisce bianche in mezzo a quelle nere.