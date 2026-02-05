Juventus, l’ultimo sgarbo di Spalletti al Napoli arriva sul mercato: l’idea Lobotka. Lucio ha convinto anche Comolli

Il club bianconera lavora ai rinnovi di McKennie e Yildiz come mosse per convincere il tecnico. Il centrocampista del Napoli potrebbe essere il nuovo obiettivo per il prossimo mercato

Il tatuaggio con lo scudetto del Napoli sbiadisce sempre di più. Luciano Spalletti ha completamente abbracciato la sua nuova avventura in casa Juventus e ora sarebbe pronto a fare anche un ultimo sgarbo alla sua vecchia squadra facendo la corte a Stanislav Lobotka, uno dei big di Antonio Conte.

Le mosse per blindare Spalletti

Un contratto a termine, una sorta di lunga prova. La Juventus ha scelto la strategia dei “piedi di piombo” con l’ingaggio di Luciano Spalletti. I bianconeri sono rimasti scottati dalle ultime esperienze con gli allenatori e hanno deciso di avere un approccio più conservativo riguardo il tecnico toscano. Da Torino facevano sapere che il meno convinto di tutti fosse proprio Damien Comolli, che ha però deciso di sposare gli input che arrivavano da altri esponenti del club, Chiellini in particolare. Ora invece ogni tipo di remora sembra essere svanita e il Corriere dello Sport, rivela che il club sta già gettando le basi per il suo rinnovo.

Le prime due mosse sono quelle relative ai rinnovi di McKennie e Yildiz con lo statunitense che è diventato una pedina fondamentale per il toscano e il turco che ormai è sempre più il punto di riferimento. Dopo questi accordi, toccherà proprio a Luciano mettere la sua firma sul contratto. Bisognerà imbastire una trattativa ma il tecnico di Certaldo ha già espresso la sua voglia di rimanere e continuare la sua avventura in bianconero.

L’ultimo schiaffo al Napoli

La prossima estate sarà dedicata a un mercato su misura di Spalletti. Dopo il suo arrivo alla Juventus, il tecnico sapeva di dover fare con quello che aveva. La squadra è stata costruita la scorsa estate da Damien Comolli probabilmente anche con le indicazioni di Igor Tudor. Ma Spalletti ha le sue convinzioni come ogni allenatore e uno dei punti cardine è quello del regista di centrocampo. Il club bianconero non è riuscita ad assecondare le sue necessità fino a questo momento ma sembra pronta a fare uno sforzo per la prossima stagione. E da qui potrebbe arrivare uno schiaffo al Napoli con un interessamento che sembra molto forte nei confronti di Stanislav Lobotka, uomo simbolo dello scudetto conquistato dal toscano in azzurro.

Ottolini come Marotta: Senesi e Celik nel mirino

Beppe Marotta ha fatto scuola, le squadre da titolo si possono costruire anche provando a metter mano al mercato degli svincolati. Mosse che spesso consentono di tenere le casse meno impegnate e di riuscire ad arrivare a calciatori in grado di aiutare la causa. La Juventus con Ottolini nel ruolo di direttore sportivo già prepara le sue prossime mosse. L’ex dirigente del Genoa starebbe infatti valutando gli ingressi di Marcos Senesi e di Zeki Celik. Il difensore è da anni nel mirino delle squadre italiane ma il suo arrivo nel nostro campionato non si è mai concretizzato ma a giugno scade il contratto con il Bournemouth e potrebbe essere la volta buona. Poi caccia a un esterno con i bianconeri che avrebbero messo nel mirino il giocatore della Roma, anche lui in scadenza. Il sogno però porta alla Premier con Bernardo Silva che potrebbe lasciare il Manchester City e portare a Torino tutto il suo talento.