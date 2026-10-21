Juventus: Spalletti si arrende al modulo, Kolo Muani fa il bravo scolaro, Yildiz dà speranza

Domani in Europa League contro il Rennes il tecnico bianconero cede all'idea di giocare con Woltemade e il francese. Il fantasista fa progressi nel recupero

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Il calcio che vorrebbe lui non può farlo, o almeno non ancora. Troppi infortuni nei ruoli chiave, troppa paura in un momento delicato della stagione, troppe pressioni dall’esterno: Luciano Spalletti abbandona, perlomeno domani in Europa League contro il Rennes, il suo sistema di gioco preferito e cede all’idea di giocare con due punte. Lo ufficializza lui stesso affermando che partiranno dall’inizio Kolo Muani e Woltemade.

Le parole di Spalletti

E’ uno Spalletti che si prende le sue responsabilità quello che si presenta alla stampa dopo il tracollo con la Lazio di Gattuso. Le voci di esonero le sente ma preferisce concentrarsi sul lavoro alla ricerca soprattutto sull’unità del gruppo. Le parole amare di domenica lasciano posto a quelle di speranza: “Noi che facciamo questo lavoro siamo un po’ figli dei risultati e io ho imparato a essere equilibrato e lucido anche dentro i risultati, perché poi possono variare, siamo indietro e non abbiamo ottenuto i risultati che volevamo, per cui il ragionamento da fare è quello di andare a scavare ancora più in profondità. La prima cosa da mettere in campo è la reazione, per dare di più e riuscire a raggiungere questi obiettivi, sia da parte dei calciatori sia da parte mia”.

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Lo sfogo di Bremer ha fatto saltare un tappo ma per Spalletti il confronto successivo è stato utile: “Nell’ultima riunione ho fatto parlare loro per aiutarli e ho avuto la conferma della serietà e dell’onesta del loro pensiero. Poi si sono resi disponibili per mettere più cose dentro la partita e inserire delle variabili che possono farci tornare al nostro livello massimo. Da me dipende tutto perché sono io che scelgo come si sta in campo, la formazione e la tattica della partita. Poi la partita prende una forma e a volta non sempre va come ti immagini. A volte succede che siamo andati lunghi sulla pressione e capita che rimani in mezzo. Questa è la cosa peggiore”.

La speranza di Kolo Muani

In sala stampa anche Kolo Muani, che sa di essere sempre attenzionato in modo particolare: “Il capitano ha parlato dopo la partita. È stata una discussione positiva. Come una famiglia a volte ci sono dei problemi ma adesso dobbiamo andare avanti. Non direi che ci manca personalità. Poi ci sono dei ragazzi nuovi, come me, e stiamo lavorano per integrarci il prima possibile”. Nega di aver chiesto di giocare assieme a Woltemade (“No, il mister sceglie la formazione titolare. Io mi sento bene con tutti i miei compagni“), si mette totalmente a disposizione di Spalletti (“”Durante gli allenamenti cerchiamo di fare quello che ci chiede il mister. Siamo noi che scendiamo in campo e dobbiamo dimostrare quello che abbiamo. Noi dobbiamo mettere in campo le idee del mister”) e chiude con una speranza: “Spero di poter tornare in nazionale grazie alle prestazioni con la Juventus”.

Il messaggio di Yildiz

La nota positiva arriva da Yildiz. Il turco prosegue nel suo lavoro di riabilitazione e ha postato un messaggio ottimista sul suo profilo, scrivendo ““Joy in the process” , ovvre “La gioia nel percorso”. La Juve lo aspetta in campo: la data del possibile rientro è dicembre per riprendere gli allenamenti in gruppo anche se in campo difficilmente lo si rivedrà prima del prossimo anno.