La Vecchia Signora non sblocca le trattative per Dibu Martinez e Kolo Muani. Il tecnico aspetta rinforzi, ma Aston Villa e Psg frenano il mercato bianconero.

Il raduno si avvicina, ma i rinforzi non arrivano e la pazienza sta già per finire. Mancano ormai tre giorni all’inizio del ritiro della Juventus, ma le due operazioni considerate fondamentali per il nuovo corso – ovvero portiere e centravanti – sono ancora lontane dalla conclusione. L’arrivo di Giovanni Carnevali ha dato il via a una nuova fase dirigenziale, ma sul fronte del mercato il lavoro è ancora tutto da completare. I rapporti con Aston Villa e Paris Saint-Germain devono essere ricostruiti, le trattative per Dibu Martinez e Kolo Muani restano ferme e il tecnico bianconero Luciano Spalletti non vuole arrivare ad un ‘disastro’ Comolli-bis.

Martinez resta il primo obiettivo tra i pali

Luciano Spalletti sperava di poter iniziare la preparazione con il nuovo portiere e il nuovo centravanti già a disposizione. Invece dovrà attendere ancora, con il rischio di dover impostare le prime settimane di lavoro senza due pedine considerate fondamentali.

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Per sostituire Di Gregorio, ormai in rottura con l’ambiente e i tifosi, il nome in cima alla lista continua a essere quello di Emiliano Martinez. Il portiere argentino ha già dato la propria disponibilità al trasferimento e i contatti con il suo entourage hanno prodotto un’intesa di massima.

L’ostacolo resta però la richiesta economica dell’Aston Villa. La Juventus non intende superare una valutazione compresa tra i sei e i sette milioni di euro per il cartellino, mentre il club inglese continua a chiedere di più. Se l’operazione dovesse definitivamente arenarsi, il piano alternativo porta a Guglielmo Vicario, soluzione apprezzata ma non considerata la prima scelta.

Kolo Muani, il Psg alza il muro

Nel summit tra Carnevali, il nuovo direttore dell’area tecnica Massara e Spalletti è stato ribadito anche il principale obiettivo offensivo: Randal Kolo Muani. Dopo aver aspettato – invano – tutto il calciomercato invernale per l’arrivo di un bomber, Spalletti ora ha fretta ma c’è un problema.

Le possibilità della Juventus sono strettamente legate all’investimento destinato al portiere: più risorse verranno impiegate per Martinez, meno margine ci sarà per l’attaccante francese. Il club bianconero è disposto ad arrivare fino a circa 40 milioni di euro, mentre il Paris Saint-Germain continua a chiedere una cifra vicina ai 50 milioni e, nel frattempo, valuta anche altre possibili destinazioni.

Spalletti aspetta risposte dal mercato

Il tecnico bianconero confidava di poter lavorare con Kolo Muani fin dal primo giorno della preparazione. I ritardi nelle trattative di calciomercato, invece, lo costringono a rivedere i programmi e ad aspettare ancora.

La scelta di aggregare il giovane Ekhator rappresenta un segnale di fiducia verso il vivaio, ma da sola non basta a colmare le lacune di una rosa che necessita ancora di innesti di alto livello.

Prima le cessioni, poi gli acquisti

Un altro nodo riguarda il mercato in uscita. La Juventus ha diversi giocatori destinati a lasciare Torino (Vlahovic, Di Gregorio, Douglas Luiz, Arek Milik, Mattia Perin, McKennie, Miretti e Rugani) e, senza cessioni, diventa difficile reperire le risorse necessarie per chiudere le operazioni in entrata.

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