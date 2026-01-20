Juventus: Spalletti stuzzica Mourinho sulle sfide del passato, poi gli assist a Comolli su mercato e rinnovo

Il tecnico ironizza sulle polemiche sollevate dal portoghese quando allenava in Italia e adotta un atteggiamento da aziendalista vero sui temi caldi in casa bianconera

Alla vigilia di Juventus-Benfica Luciano Spalletti usa bastone e carota con José Mourinho, tecnico dei lusitani, stuzzicandolo sulle sfide tra loro in serie A. Ma in conferenza il tecnico affronta anche temi caldi come mercato e rinnovo di contratto, servendo due assist al d.g. bianconero Damien Comolli.

Juventus-Benfica, Spalletti stuzzica Mourinho

Luciano Spalletti non ha mai avuto vita facile contro José Mourinho, in campo l’ha battuto solo 2 volte su 8 scontri diretti (con 3 pareggi e altrettante sconfitte del toscano) e dopo una partita ha spesso dovuto duellare col portoghese avanti al microfono. Nella conferenza stampa alla vigilia di Juventus–Benfica, dunque, l’allenatore bianconero non poteva non fare cenno al suo collega e rivale. “Con José c’è stato un primo periodo dove ci siamo detti qualcosa, più lui di me…”, punge Spalletti, alludendo alle dichiarazioni polemiche di Mou durante le sue esperienze italiane: celeberrima quella sulla “prostituzione intellettuale” e gli “zeru tituli”, riferito nel 2009 proprio alla Roma di Spalletti.

Il cioccolatino per Mou

“Successivamente ci siamo stimati e apprezzati – continua Spalletti – . Sarà un piacere rincontrarlo, nelle partite dove c’è Mourinho si alza il volume del calcio. Per me essere sull’altra panchina è motivo d’orgoglio”. E poco dopo, in risposta a un’altra domanda, il tecnico della Juventus fa capire di aspettarsi qualche sorpresa da parte di Mou: “Figuratevi se io posso analizzare una squadra di Mourinho… – aggiunge Spalletti – Possono giocarsela contro chiunque. Io mi concentro su quello che deve fare la Juve”.

L’assist a Comolli sul mercato

I giornalisti invitano poi Spalletti a pronunciarsi sulle tante voci di mercato che in questi giorni riguardano la Juventus: la risposta del tecnico è un assist a Damien Comolli e alla dirigenza bianconera. “Con la dirigenza ci vediamo ogni giorno, stamattina è venuto pure Comolli al nostro allenamento – racconta Spalletti -. Sono domande che dovete fare a loro, ma non mi aspetto proprio nulla”.

L’allenatore conferma dunque il suo atteggiamento aziendalista, dicendosi soddisfatto dell’organico a disposizione. “Si va avanti con tranquilla coerenza e fiducioso di poter andare a lottare per i nostri obiettivi con i giocatori che ho trovato qua – continua Spalletti -. Poi è chiaro che gli infortuni possono far pensare ad altro, ma io sono contento dei giocatori che ho a disposizione”.

No comment sul rinnovo di contratto

E un altro assist alla Juventus Spalletti lo regala quando si parla del suo rinnovo di contratto, un tema caldo in casa bianconera dopo le parole di Giorgio Chiellini, che l’ha dato praticamente per scontato. “Se sono pronto a firmare in bianco? Non sono pronto a niente e questo dubbio ve lo risolverò l’ultima settimana del nostro rapporto” dice Spalletti, che poi fa capire di non voler mettere alcuna pressione alla dirigenza sull’argomento. “Noi andiamo avanti, non ho fatto niente per meritarmi quello che voi auspicate. Nel calcio si cambiano idee facilmente e la Juventus ha avuto allenatori fortissimi. Le valutazioni verranno fatte alla fine”, conclude Spalletti con una risposta che sa di iper-juventinismo.